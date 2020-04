AirPods : Apple lancerait de nouveaux écouteurs sans fil en mai 2020

Apple lancerait une nouvelle génération d’AirPods dans le courant du mois de mai 2020, révèle un informateur réputé. Il pourrait s’agir d’une version Lite et moins chère des AirPods Pro, les écouteurs intra-auriculaires de la marque. Dans la foulée, Cupertino présenterait aussi un nouveau MacBook Pro destiné à remplacer le MacBook Pro de 13 pouces de son catalogue.

« Les nouveaux AirPods (qui étaient censés être présentés lors de la keynote de mars) sont maintenant prêts à être lancés. Probablement aux côtés du MacBook Pro le mois prochain » annonce Jon Prosser, le leaker et vidéaste derrière la chaîne YouTube Front Page Tech. Grâce à des informations provenant de sources internes chez Apple et chez plusieurs revendeurs, Prosser est déjà parvenu à prédire la date de lancement exacte de l’iPhone SE 2020 et des iPad Pro 2020. On peut donc accorder un certain crédit à ces informations.

D’après les dernières informations disponibles, Apple aurait en effet l’intention de lancer une version Lite des AirPods Pro. Orientés milieu de gamme, les écouteurs seraient intra-auriculaires mais feraient l’impasse sur la réduction de bruit active, la fonctionnalité phare des AirPods Pro. Néanmoins, il n’est pas impossible qu’Apple commercialise simplement une troisième génération d’AirPods standards, non intra, à un prix cassé pour séduire tous les consommateurs. Avec cette nouvelle itération, et son futur casque audio haut de gamme, Apple joue la carte de l’exhaustivité.

Toujours selon Jon Prosser, Apple lancerait un nouveau MacBook dans la foulée. Ce nouvel ordinateur serait destiné à prendre la place du MacBook Pro 13 pouces actuel. On y trouverait notamment un écran de 14 pouces et un nouveau clavier ciseaux similaire à celui du MacBook Pro 16 pouces sorti fin 2019. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur les plans d’Apple dans les commentaires ci-dessous.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020