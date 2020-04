Apple est sur le point de lancer son premier casque audio bluetooth sans fil sous sa propre marque. L’appareil proposerait un design modulaire et aimanté permettant de changer facilement des éléments comme les coussinets. Ils pourraient également hériter de certaines fonctionnalités des AirPods. Selon Bloomberg, ils devraient être lancés avant la fin de l’année 2020.

Apple s’est fait un nom ces dernières années au rayon écouteurs et casques audio. Quand on parle de cette partie de l’activité de la marque, il faut rappeler qu’Apple lance des produits audio via deux canaux : sa propre marque, comme Apple l’a fait avec les AirPods et AirPods Pro. Et sa filiale Beats, rachetée en 2014 pour 3 milliards d’euros, avec une gamme plus vaste d’écouteurs et casques circum- et supra-auriculaires. En fait, il faut bien rappeler que les efforts d’Apple dans ce domaine sont relativement récents et que la marque vendait via Beats déjà de nombreux produits audio avant que ne soient lancés les AirPods v1 en 2016.

On comprend dès lors qu’Apple travaille encore à étoffer sa gamme de produits audio sous son nom propre. Et à en croire Bloomberg, Apple va prochainement dévoiler un casque audio Bluetooth. Selon le quotidien, ce casque aura pour particularité d’être modulaire, avec des éléments magnétisés interchangeables de sorte que l’utilisateur puisse personnaliser son confort et l’apparence de l’accessoire. Les casques dont on peut facilement changer, par exemple, les coussinets sont déjà sur le marché, notamment chez Master & Dynamic et Bowers & Wilkins. Mais Bloomberg affirme que cette construction modulaire ira plus loin de ce qui se faisait jusqu’alors.

« Le design plus modulaire d’Apple va permettre aux utilisateurs de personnaliser leur casque comme ils le font avec l’Apple Watch. Le design pourrait également signifier que le même casque pourra passer d’une configuration pour le confort à une autre plus adaptée au sport, et inversement », peut-on notamment lire sur Bloomberg. On imagine que certaines des fonctionnalités des AirPods, comme le fait que la musique se met en pause automatiquement lorsque l’on retire un écouteur ou la prise en charge de Siri sera de la partie. Histoire de nous rendre encore plus impatients de savoir ce qu’Apple nous réserve, des icônes repérées dans le code source d’iOS 14 (reprises en Une de cet article) donnent un premier aperçu de leur design.

Bloomberg affirme que le casque sera lancé avant la fin de l’année 2020. Même si la crise du coronavirus pourrait bien comme chez la concurrence chambouler ce calendrier. Que pensez-vous de l’arrivée de ce casque ? Apple va-t-il frapper un grand coup ou faire un flop ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Source : Bloomberg