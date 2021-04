Airpods 3 : un lancement possible pendant la keynote Apple du 20 avril 2021

Les Airpods 3 pourraient bien être lancés à l'issue de la keynote d'Apple qui se tiendra le 20 avril 2021. C'est en tout cas ce qu'affirme un leaker sur le réseau social chinois Weibo. En outre, la marque à la pomme pourrait également présenter l'Apple Pencil 3 lors de l'évènement.

Comme vous le savez peut-être, Apple va tenir une nouvelle keynote le 20 avril 2021. Durant cet évènement, la firme de Cupertino pourrait présenter de nombreux produits inédits, à commencer par un nouvel iPad Pro équipé d'un écran Mini LED 12,9″. Son design serait d'ailleurs plutôt proche de l'iPad Pro lancé en 2020.

Bien entendu, les médias et les leakers s'accordent pour dire qu'Apple présentera également les AirPods 3. Pour l'heure, on en sait encore très peu sur ces nouveaux écouteurs sans fil. Une fuite récente a toutefois permis de découvrir le design des AirPods 3, ainsi que leur boite de recharge, bien plus petite qu'à l'accoutumée.

Or et d'après des révélations du leaker réputé UnclePan sur Weibo, le principal réseau social en Chine, Apple s'apprêterait bel et bien à dévoiler les AirPods 3 lors de la keynote d'avril 2021. D'après ses informations, la marque à la pomme lancerait même les AirPods 3 à l'issue de l'évènement.

L'Apple Pencil 3 aussi au programme ?

En outre et toujours selon UnclePan, le constructeur pourrait également révéler le Apple Pencil 3. Pour rappel, l'Apple Pencil n'a pas accueilli de nouvelle version depuis 2018 et le lancement de l'Apple Pencil 2, aux côtés de l'iPad Pro 2018. Pour l'heure, le constructeur commercialise toujours les Apple Pencil de première et deuxième génération. De fait, l'introduction d'une nouvelle version paraît plausible.

En revanche, la version du leaker n'est pas la même partout. En effet, de précédentes rumeurs ont assuré que l'Apple Pencil 3 allait accompagner le lancement d'un nouvel iPhone pliable, en lieu et place de l'iPad Mini. Or, cet appareil mystérieux ne serait pas présenté avant 2022. Une fenêtre de lancement en totale contradiction avec les affirmations de UnclePan.

Quoiqu'il en est, il convient de prendre ces informations de grosses pincettes. Il est certain qu'Apple donnera de nombreuses réponses à toutes ces questions lors de la keynote du 20 avril 2021. Notez que les AirTags, les balises Bluetooth d'Apple, pourraient également être dévoilées de la conférence.

Source : 9To5Mac