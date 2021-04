AirTags : Apple lancerait bientôt le tracker Bluetooth, ça se confirme

Les AirTags, les premières balises Bluetooth d'Apple, continuent de faire parler d'eux. Une nouvelle preuve montre que le lancement des accessoires est imminent. Á cet effet, une option devrait d'ailleurs prochainement débarquer dans l'application Localiser intégrée par défaut sur iOS.

Les AirTags se font attendre. Attendues à plusieurs reprises en 2020, les balises Bluetooth sont déjà apparues dans un certain nombre de fuites. Une fuite a d'ailleurs dévoilé le design complet des AirTags dans une animation d'appairage. Pour appairer les trackers, il suffira de les tenir à proximité de l'iPhone, de la même manière que les AirPods.

Pour mémoire, ces balises vont permettre aux utilisateurs de l'écosystème Apple de retrouver aisément la trace d'un objet perdu. Il suffira de placer le AirTags sur l'objet que vous craignez d'égarer, comme vos clés, votre sac ou votre portefeuille. Pour découvrir l'emplacement de l'objet, il faudra vous rendre dans l'application Localiser, installée par défaut sur iPhone, iPad et MacBook.

Les AirTags arrivent enfin

Récemment, Apple a mis en ligne sur l'App Store l'application Find My Certification Asst. Cette appli est réservée aux titulaires de la licence MFi (Made for iPhone) qui souhaitent tester le fonctionnement de leurs produits avec le réseau Localiser. Les marques sont donc en mesure de lancer des accessoires qui reposeront sur le réseau mis en place par Apple. On pense notamment à des alternatives aux AirTags.

Avec la mise à jour iOS 14.5, le réseau de localisation d'Apple sera donc en mesure de repérer les accessoires tiers. Actuellement, Localiser permet uniquement de retrouver des appareils Apple, comme des AirPods, des Apple Watch ou des MacBooks. Tout porte à croire que le groupe californien ambitionne d'annoncer très rapidement sa propre balise Bluetooth. Il y a quelques mois, Apple avait déjà ajouté une interface de configuration pour les AirTags au sein de l'appli Localiser.

D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple devrait lancer les AirTags dans le courant du premier semestre 2021. Le géant de Cupertino devrait aussi annoncer un nouvel iPad Pro et de nouveaux AirPods Pro. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.