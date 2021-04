Apple organise une keynote le 20 avril 2021 : que faut-il attendre ?

Apple organisera finalement sa première keynote de l'année le mardi 20 avril 2021. Plusieurs jours avant la conférence, Siri a en effet confirmé la nouvelle. Le géant de Cupertino devrait annoncer l'iPad Pro Mini-LED 5G, de nouveaux AirPods et les AirTags, les fameuses balises Bluetooth. On fait le point sur tous les produits prévus lors de la keynote.

Lassé des informations erronées partagées par des leakers, MacRumors a interrogé Siri au sujet de la prochaine keynote Apple. Quand on demande à l'assistant vocal “quand est le prochain événement Apple ?”, il répond fort naturellement “L'événement spécial a lieu le mardi 20 avril, à Apple Park à Cupertino, en Californie. Vous pouvez obtenir tous les détails sur Apple.com”.

Pour obtenir cette réponse, il faut interagir avec la version anglophone de Siri. Il n'est pas rare que l'assistant intelligent des iPhone, iPad et consorts vende la mèche avant qu'Apple n'ait envoyé les invitations de rigueur à la presse. Quoi qu'il en soit, la firme californienne devrait annoncer officiellement la date de la keynote dans le courant de la journée du 13 avril. Un communiqué sur le site d'Apple serait vraisemblablement mis en ligne dans la soirée.

Apple annoncerait l'iPad Pro 5G, de nouveaux AirPods et les AirTags

Lors de cette keynote très attendue, Apple devrait annoncer une kyrielle de nouveaux produits. En dépit de plusieurs problèmes de production, Tim Cook dévoilerait un nouvel iPad Pro. Construite autour d'un écran Mini-LED de 12,9 pouces, la tablette haut de gamme serait compatible avec la 5G. Du reste, Apple recyclerait le design de l'iPad Pro lancé l'an dernier. On y retrouverait un écran tactile cerclé de fines bordures et de tranches plates, comme sur les iPhone 12, et un bloc photo carré au dos.

Apple annoncerait aussi les AirPods de troisième génération et les AirPods Pro 2. Les écouteurs standards opteraient pour un nouveau design avec une tige plus courte. Les écouteurs Pro seraient par contre plus compacts que la première génération. Ces nouveaux AirPods offriraient une meilleure autonomie.

Enfin, Apple profiterait de la conférence du 20 avril pour dévoiler les AirTags, ces balises Bluetooth. Confirmés récemment par une fuite, ces trackers vont permettre de localiser des objets perdus (sacs, clés…) via l'application Localiser intégrée par défaut sur iOS. Il suffira de placer le AirTags sur l'objet que vous craignez d'égarer, comme vos clés, votre sac ou votre portefeuille. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MacRumors