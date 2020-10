AirPods 3 et AirPods Pro 2 : Apple prépare un nouveau design sans tige pour 2021

Les AirPods 3 et les AirPods Pro se précisent. D'après un rapport de Bloomberg, Apple travaille actuellement sur un nouveau design dépourvu de tige pour ses écouteurs sans fil. Ces nouvelles générations d'AirPods seraient lancées dans le courant de l'année prochaine.

Un article de Bloomberg publié ce 26 octobre évoque l'arrivée des AirPods 3 et des AirPods Pro 2. D'après les informations de Mark Gurman, journaliste très bien renseigné sur les plans d'Apple, la firme de Cupertino aurait l'intention de dévoiler une nouvelle génération d'AirPods dès le premier semestre de 2021.

Avec cette 3ème itération, Apple abandonnerait le design iconique des AirPods introduit en 2016. La firme ferait en effet l'impasse sur la fameuse tige équipée d'un microphone. Pour Bloomberg, Apple intégrerait plutôt les micros dans une tige encore plus courte que celle des AirPods Pro.

Pas de réduction de bruit sur les AirPods 3

Du reste, les AirPods 3 pourraient adopter un design intra auriculaire (avec l'écouteur qui rentre dans le conduit auditif) et des embouts interchangeables. Sans surprise, ils ne profiteront pas de la réduction de bruit active, une technologie réservée aux déclinaisons Pro. Les écouteurs se contenteront d'une isolation passive. Apple en profiterait aussi pour améliorer l'autonomie de l'accessoire.

De leur côté, les AirPods Pro 2 seraient complètement dépourvus de tige. Apple miserait sur un design compact similaire à celui des Galaxy Buds Live de Samsung. Plus discret, les écouteurs se fonderaient davantage dans l'oreille des utilisateurs. Côté fiche technique, on trouverait une nouvelle puce sans fil maison destinée à remplacer le chipset H1 des modèles actuellement sur le marché. Mark Gurman ignore quand Apple présentera les nouveaux AirPods Pro. Il n'est pas impossible que la firme attende la fin de l'année prochaine, voire la keynote de septembre dédiée aux iPhone 13, pour annoncer ses nouveaux écouteurs haut de gamme.

Enfin, Bloomberg confirme le retard accumulé par Apple dans la production du AirPods Studio, le casque audio haut de gamme. Les ingénieurs auraient rencontré un soucis avec l'arceau de l'accessoire. Dans ces conditions, Apple aurait abandonné l'idée d'un design 100% modulaire avec des pièces interchangeables. Seuls les coussinets des haut-parleurs pourraient facilement être échangés. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Bloomberg