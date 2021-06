Age of Empires 4 : les huit civilisations du jeu sont maintenant connues

Age of Empires 4 arrive à la fin de l’année et proposera huit civilisations jouables. On connaît aujourd’hui les deux dernières qui n’avaient pas été présentées. Il s’agit du Saint Empire Romain Germanique ainsi que des Rus’.

Age of Empires 4 s’est montré un peu plus ces derniers jours et désormais, on connait les huit civilisations qui seront jouables. Six étaient déjà connues, mais les deux dernières ont été dévoilées par Microsoft et le studio World’s Edge.

Le St Empire Romain Germanique rejoint ainsi la bataille. Cette confédération, super puissance de son époque, est accompagnée par les Rus’, royaume situé au niveau de la Russie et de l’Ukraine actuelles. Au final, voici les huit civilisations présentes au lancement du jeu :

Les Français

Les Anglais

Les Mongols

Les Chinois

Le Sultanat de Delhi

Le Califat Abbasside

Le St Empire Romain Germanique

Les Rus’

Une belle brochette de civilisations donc, qui indique que le jeu prendra place à l’époque médiévale classique et tardive, comme Age of Empire 2 en son temps. On le rappelle, chaque faction a son gameplay et ses particularités.

Age of Empires revient après une absence de seize ans

On sait également que quatre campagnes seront présentes dans le jeu : la guerre de cent ans, la conquête normande de l’Angleterre, mais aussi l’essor de l’Empire mongol et le soulèvement de Moscou. Largement de quoi nous occuper en attendant d’éventuels DLC. Bien évidemment, le titre permettra d’affronter ses amis dans des modes multijoueur. De quoi montrer à tout le monde que vous êtes le meilleur tacticien.

Age of Empires 4 sortira le 28 octobre prochain sur PC, aussi bien sur Steam que sur l’application Xbox sur Windows 10. Si vous avez le Game Pass, il sera disponible sans surcoût dans l’offre. Ce quatrième épisode se sera fait attendre, puisqu’on rappelle qu’Age of Empires 3 est lui sorti en 2005. Microsoft a remis sa saga sur le devant de la scène ces dernières années avec des versions remasterisés de tous ses jeux. Age of Empire 3 est par exemple ressortit à la fin de l’année dernière.

Et vous, allez-vous jouer à Age of Empires 4 ? Si oui, une civilisation vous tape-t-elle déjà dans l’œil ? Dites-le-nous dans les commentaires !