Age of Empires 4 : date de sortie, plateformes, gameplay, toutes les infos

Age of Empires 4 est le nouveau volet de la saga culte. Développé par Relic Entertainment, il veut moderniser une formule de plus de vingt ans et remettre le RTS au goût du jour. Date de sortie, plateformes, gameplay, on vous dit tout ce qu’on sait sur le jeu.

La licence Age of Empires revient en force ! Après la remastérisation des trois premiers épisodes, Microsoft va la faire revenir pleinement sur le devant de la scène avec un quatrième volet très attendu. Annoncé en 2017, Age of Empires IV n’a pas donné tellement d’infos depuis, si ce n’est une vidéo de gameplay en 2019. Pourtant, on sait tout de même quelques petites choses sur le jeu. Dans ce dossier, qui est amené à évoluer au fil du temps, nous avons compilé tout ce qu’il y a à savoir sur le très attendu Age of Empires 4.

Que vous soyez un passionné d’histoire, de jeu de stratégie, ou les deux, il devrait vous intéresser.

Quelle est la date de sortie d'Age of Empires 4 ?

C’est la grande inconnue. Depuis son annonce en 2017, nous n’avons eu qu’une vidéo de gameplay alléchante, mais avare en infos. Cependant, fin 2020, Relic Entertainment a annoncé qu’Age of Empires 4 était complètement jouable et qu’il entrait dans sa phase d’équilibrage. Sauf accident majeur, le titre devrait donc sortir dans le courant de l’année 2021.

Sur quelles plateformes sortira Age of Empires 4 ?

Age of Empires a toujours été une saga très liée à la plateforme PC et cela ne changera pas avec ce nouvel épisode. En effet, AoE 4 sera bien disponible sur ordinateur, et plus précisément Windows 10.

On peut également espérer une sortie sur les consoles Xbox Series, même si rien n’a été annoncé dans ce sens. Microsoft travaille en effet sur la convergence entre les deux plateformes ces derniers temps, mais rien n’est gagné. Ce ne serait pas la première fois qu’Age of Empires serait décliné sur console, puisque le deuxième volet est sorti sur PS2 en 2001.

Quel sera le contexte historique ?

Chaque Age of Empires met en scène une période historique. Le premier jeu, sorti en 1997, se déroulait pendant l’Antiquité, tandis que le deuxième (1999) mettait le moyen-âge à l’honneur. Le troisième épisode se passait lui pendant la colonisation de l’Amérique. Lors de l’annonce du jeu en 2017, Microsoft a publié une vidéo dans laquelle on pouvait admirer différents concept arts. On y voyait, entre autres, des hoplites grecs, un empereur romain, un siège médiéval, un conquistador, des marins du XVIIIe siècle… Cela laissait présager un jeu qui s’étalerait sur toutes les époques.

Néanmoins, la première vidéo de gameplay publiée en 2019 s’axe clairement sur l’époque médiévale en montrant une ville anglaise fortifiée se faire attaquer par une armée mongole. Reste à savoir si ce sera la seule époque abordée…

À quoi ressemblera le gameplay ?

Nous avons pour l’instant qu’une seule certitude concernant le gameplay d’Age of Empires 4 : Ce sera un RTS. Il s’agira de construire sa base, de gérer ses unités et de former une armée pour terrasser l’ennemi. Concernant le jeu en lui-même, les seules informations dont nous disposons proviennent de la vidéo de gameplay de 2019 ou des déclarations des développeurs. On sait par exemple que le nombre de civilisations sera limitée. Selon Relic, il y en aurait moins que dans Age of Empires 2, qui en comptait treize à sa sortie. Cependant, les différences seront plus marquées et aucune d’entre elle n’aura le même gameplay.

La vidéo nous a également indiqué que le jeu pourrait miser sur un aspect city builder plus poussé avec d’immenses villes à gérer et à défendre (ou à prendre). On voit aussi que la vidéo met en scène des batailles à grande échelle, sans pour autant atteindre le gigantisme de la saga Total War (qui affiche des milliers de soldats à l’écran).

Cependant, il faut garder à l’esprit que cette vidéo n’est peut-être pas représentative du produit final, et que le « vrai » jeu pourrait être bien différent. On attend d’autres trailers de la part de Microsoft, donc. On ne sait pas quelle forme prendra la campagne solo (ou s’il y en aura plusieurs distinctes) mais on peut être sûrs que le multijoueurs sera mis à l’honneur.

Qui développe Age of Empires 4 ?

Age of Empires 4 est développé par Relic Entertainment. Il s’agit là d’un studio dans lequel on peut avoir confiance, puisque c’est un vétéran du RTS.

Parmi ses œuvres, on peut citer Homeworld, Company of Heroes ou encore la série des Warhammer Dawn of War. Dawn of War 2 est d’ailleurs considéré comme l’un des meilleurs RTS de l’histoire du genre. Age of Empires 4 est donc entre de bonnes mains.

Comment peut-on jouer aux précédents volets ?

Si vous n’avez jamais joué à un Age of Empires, il existe un moyen très simple de faire les premiers volets. Ce sont de vieux jeux (le premier est sorti en 1997 et le dernier en 2005) mais ils ont été remastérisés pour fonctionner sur les machines récentes sans piquer les yeux, avec même de la compatibilité 4K.

Age of Empires 1, 2 et 3 Definitive Edition sont jouables sur PC via l’application Xbox. Ils sont inclus dans le Game Pass, ce qui signifie que vous pouvez les essayer tous les trois pour 10 euros par mois, avec le premier mois à 1 euro si vous ne vous êtes jamais abonnés avant.

Les trois volets sont indépendants les uns et d’autres et vous pouvez donc les faire dans l’ordre que vous voulez. Selon le consensus, le meilleur épisode de la saga est Age of Empires 2 (celui qui se déroule à l’époque médiévale). Il vient d’ailleurs d’accueillir un nouveau DLC ajoutant deux civilisations et trois campagnes.

Age of Empires 4 est pour l’instant très avare en infos, mais Microsoft devrait communiquer dessus tôt ou tard. Nous mettrons bien entendu ce dossier à jour en conséquence.