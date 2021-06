Age of Empire 4 arrive dans le Xbox Game Pass PC le 28 octobre 2021

Age of Empires 4 a enfin une date de sortie ! Le nouveau jeu vidéo de stratégie de Microsoft sera disponible dans le Xbox Game Pass PC dès le 28 octobre 2021. Notez que le nouveau volet sera proposé via le cloud gaming. Dans la foulée, une nouvelle bande-annonce a été mis en ligne.

Microsoft a profité de sa conférence à l'E3 2021 pour annoncer plus de 20 nouveaux jeux pour son abonnement Xbox Game Pass. La plupart des titres annoncés se feront attendre jusqu'à la fin de l'année 2021.

C'est notamment le cas de Age of Empires 4. Après plusieurs versions remasterisées qui misaient surtout sur la nostalgie, la licence sera de retour dès le 28 octobre 2021 sur PC Windows 10 via le Xbox Game Pass ou encore via Steam. Pour l'heure, le géant de l'informatique n'a pas évoqué une éventuelle disponibilité sur les consoles Xbox Series.

Age of Empires 4 sera disponible via cloud gaming, découvrez la nouvelle bande-annonce

La bande-annonce porte la mention “cloud gaming”. Pour la première fois, Microsoft pourrait donc permettre de jouer à des jeux PC en cloud gaming. Concrètement, l'ordinateur du joueur n'installera pas le jeu sur son disque dur. La machine diffusera simplement le jeu à distance via un serveur externe de chez Microsoft. Vous n'aurez donc pas besoin d'un puissant PC gaming pour profiter des titres les plus gourmands du Xbox Game Pass.

Du reste, la bande-annonce mise en ligne par Microsoft et Bethesda met en évidence deux nouvelles civilisations : la Dynastie Abbasside et les Français. Ils s'ajouteront aux autres civilisations déjà connues des amateurs de la licence, dont le Sultanat de Delhi, les Normands, les Chinois ou les Mongols. Au total, le jeu permettra de jouer avec 8 civilisations différentes.

La vidéo offre un bel aperçu du gameplay du jeu et des scènes de bataille qui se dérouleront pendant le Moyen-âge. Notez que trois époques constitueront la campagne d’Age of Empires IV : l’Âge Féodal, l’Âge des Châteaux et l’Âge Impérial. Microsoft annonce un total de 35 missions et 4 campagnes complètes, dont une campagne dédiée au Duc de Normandie (Guillaume le Conquérant) face aux troupes anglaises. Que pensez-vous de ce quatrième opus ? On attend votre avis.