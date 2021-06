FIFA 2021 : vous pouvez voir le contenu de certaines Loot Box, fini la loterie !

Electronic Arts modifie temporairement et partiellement la mécanique des Loot Box dans le mode Ultimate Team de FIFA 2021. Le joueur aura la possibilité de regarder le contenu de certaines d’entre elles avant de valider l’achat. Cependant, cette fonction est bridée aux packs où la chance d’obtenir un excellent joueur est minime.

L’image d’Electronic Arts a été clairement chahutée depuis la mise en place des « Loot Box » dans les jeux vidéos payants. Mais, malgré les critiques, cette mécanique économique n’a pas été abandonnée. Cependant, elle évoluera certainement avec le temps. Et l’éditeur américain semble vouloir tester une nouvelle variante : la loot box avec prévisualisation. Il s’agit d’une loot box dont vous pouvez vérifier le contenu avant son achat éventuel. Elle est disponible depuis le 18 juin.

Comment ça marche ? Rendez-vous d’abord dans la boutique de Fifa Ultimate Team, puis dans la rubrique des packs promotionnels. Certains packs présentent une icône d’oeil au-dessus. Ce sont les packs qui autorisent la prévisualisation. Regardez ce qu’il y a dedans. Si cela vous plait, vous pouvez acquérir son contenu avec les différentes monnaies du jeu. Sinon, vous pouvez refermer le pack. Celui restera disponible en l’état durant 24 heures. Au bout du temps de cette période, il disparaitra et un nouveau pack pourra être prévisualisé. Et si vous achetez le pack, un autre viendra prendre sa place immédiatement.

Faire acheter des loot box aux joueurs qui hésitent

Cette mécanique est intéressante parce qu’elle pourrait amener à l’achat tous ceux qui hésitent à payer des loot box sans savoir quel est son contenu. Bien, le contenu est toujours lié au hasard, mais les joueurs pourront parfois acheter des packs qui contiennent des joueurs complémentaires à leurs équipes.

Tous les packs ne peuvent être prévisualisés, notamment ceux où la probabilité d’obtenir de très bons joueurs est plus élevée. Notez aussi que la prévisualisation des packs, similaire à celle implémentée par Epic dans Fortnite, est temporaire. Elle durera jusqu’à la fin de l’évènement « Festival of FUTball ». Mais il est fort possible qu’Electronic Arts réitère l’expérience, si le succès commercial est au rendez-vous.

Les loot box sont un sujet controversé. Si l’intégration de ces loteries à contenu est compréhensible dans les free-to-play de type Fortnite, elle l’est déjà bien moins dans un jeu vendu au prix fort (80 euros la version PS5 par exemple). D’autant plus qu’elle s’appuie sur une mécanique de loterie que certaines institutions, dont l’Allemagne et la Belgique, associent à des jeux d’argent. Parce que, bien sûr, ouvrir une Loot Box implique un micropaiement avec de vrais euros. Et les jeux de hasard sont réglementés. Des jeux comme FIFA 2021 pourraient donc être un jour interdits aux mineurs.