Age of Empires 3 Definitive Edition : le jeu de stratégie arrive sur PC le 15 octobre

Age of Empires 3 aura le droit à son remake appelé Definitive Edition. Le titre arrivera sur PC le 15 octobre prochain et il est possible de le précommander dès à présent. Il sera également inclus dans le Game Pass PC.

Comme ce fut le cas pour le premier épisode en 2018 et le deuxième en 2019, Age of Empire 3 bénéficiera d’un remake de grande ampleur. Le jeu a été présenté en détail lors de la conférence de la Gamescom. Il sortira uniquement sur PC le 15 octobre prochain.

Microsoft précise plusieurs choses. Tout d’abord, le jeu sortira sur ordinateur via l’application Xbox, ou alors sur Steam. Il est possible le précommander pour y jouer le jour J. Le RTS coûte 20 euros à l’achat, mais sera inclus dans le Game Pass PC. Ce système d’abonnement vous donne accès de manière illimitée à tout le catalogue Xbox. Il est disponible sur ordinateurs au prix de 4 euros par mois, et le premier mois est à seulement 1 euros.

Notons qu’une édition comprenant le remake des trois jeux sera vendue 45 euros.

Des graphismes réhaussés

Age of Empires 3 Definitive Edition reste grosso modo le même que le jeu sorti qu’en 2005. Ce sont les graphismes qui ont été repensés de zéro avec de nouveaux modèles, des textures plus fines ainsi qu’une compatibilité 4K. Plus encore, la partie audio a aussi été revue.

Niveau gameplay, nous restons sur le même titre. Microsoft a toutefois ajouté deux nouveaux modes de jeu. Le premier nous refait jouer les grandes batailles historiques de l’âge des découvertes tandis que le deuxième propose des défis. De même, de nouvelles civilisations, les Incas et les Suédois, ont été ajoutées, ce qui place leur nombre à 16, le jeu comprenant toutes les extensions.

Une belle manière de découvrir ou redécouvrir ce jeu de stratégie en temps réel, qui a certes moins marqué que le deuxième volet, mais qui a de belles choses à proposer. Nous attendons également l’arrivée prochaine d’Age of Empire 4. Le jeu a été annoncé fin 2019 et n’a pas donné de nouvelles depuis.