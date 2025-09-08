Premiere Rush : le logiciel de montage ne fait pas le poids face à Capcut, Adobe stoppe les frais

Pour ceux qui souhaitaient faire du montage vidéo relativement basique sans se prendre le chou devant une interface d'Airbus A380, Premiere Rush était la solution parfaite. Mais ça, c'était avant que Capcut et autres alternatives gratuites ne soient disponibles. Le 30 septembre prochain, Adobe cessera le support pour son application.

On se moque beaucoup de Google et de sa tendance à lancer des centaines projets dont la moitié (en étant gentil) finissent abandonnés au fond d'un carton, mais Adobe est un sérieux concurrent dans ce domaine. Certes, la firme dispose de nombreuses applications extrêmement populaires telles que Photoshop, Illustrator, Premiere Pro ou After Effect pour ne citer qu'elles. Mais celles-ci sont d'être les seules. Au total, on compte pas moins de 56 logiciels Adobe, dont seulement une vingtaine incluse dans le Creative Cloud.

Autant dire que certaines dans le lot sont sur la sellette. C'est notamment le cas de Premiere Rush, l'application de montage lancée en 2018 se voulant une version beaucoup plus light de Premiere. Originellement destinée aux créateurs de contenus (surtout verticaux) et autres monteurs en herbe, celle-ci avait pourtant connu des débuts très encourageants. Mais cela n'aura pas suffi. Ce week-end, Adobe a prévenu ses utilisateurs par mail de l'arrêt du support du logiciel.

C'en est fini de Premiere Rush, l'app de montage pour créateurs de contenus

Le destin funeste de Premiere Rush était malheureusement prévisiblement. Depuis ses débuts prometteurs, le raz de marée Capcut est passé par là. Les avantages du concurrent étaient bien trop importants pour que Premiere Rush fasse le poids. Directement lié à TikTok, le réseau social responsable de la tendance des vidéos verticales, une sélection de musique libre de droit et accès à la bibliothèques d'effets et de templates…

Mais surtout, Capcut – au même titre que iMovie, autre sérieux rival – est gratuit. Et la gratuité, chez Adobe, on est pas très friand de l'idée. Si bien qu'il est parfois nécessaire de trouver des astuces pour s'offrir la suite Creative Cloud sans se séparer d'un rein. Autant de facteurs qui ne pouvaient mener qu'à une seule conclusion logique. Le 30 septembre prochain, Adobe cessera donc de mettre à jour son logiciel, le laissant tomber dans les limbes des projets avortés.

