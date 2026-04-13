Accusé de monopole, Apple demande l’aide de Samsung pour prouver son innocence

Dans le procès qui l'oppose au gouvernement américain, Apple fait appel un allié inattendu : son concurrent Samsung. Comment la firme sud-coréenne pourrait aider celle de Cupertino à s'en sortir ? On vous explique.

Apple, comme Google d'ailleurs, accumule les poursuites judiciaires pour monopole. En 2018, la plainte concernait l'App Store sur iOS par exemple. Plus récemment, en 2024, c'est le service de stockage en ligne iCloud qui est visé par une action collective aux États-Unis. La même année, le Département de la Justice du pays poursuit l'entreprise à la pomme croquée pour le même motif, mais de manière plus globale. L'application iMessage, les restrictions imposées aux développeurs, le contrôle de l'écosystème iOS… Tout participe à constituer un monopole.

La bataille judiciaire a beau avoir été entamée il y a deux ans maintenant, elle n'en est qu'à ses balbutiements. Les deux parties en sont à l'échange de documents et à la constitution du dossier qui leur permettra ensuite d'argumenter. Sans surprise, Apple nie avoir établi un monopole, sciemment ou non. Et parmi les preuves que la société compte invoquer pour se défendre, il y en a qui pourrait provenir de Samsung.

Apple en appelle à Samsung pour prouver que la marque n'est pas en situation de monopole

Que veut Apple à Samsung exactement ? Des documents prouvant que le marché des smartphones et des montres connectées est compétitif, ainsi que des chiffres montrant qu'il est facile de passer d'un iPhone à un smartphone Android. La requête a été formulée auprès de la branche américaine de Samsung, qui a répondu que seule la maison-mère en Corée du Sud possédait de telles données. Donc acte.

Bien que les tribunaux américains l'autorisent, la demande d'Apple à Samsung doit in fine être approuvée par la justice sud-coréenne. Il est tout à fait possible que cette dernière refuse de transmettre quoi que ce soit dans le cadre du procès. À ce stade des procédures, impossible de prédire la réponse de Samsung. Et encore moins de savoir qui d'Apple ou du gouvernement obtiendra gain de cause à l'issue de ce procès qui s'annonce déjà très long.