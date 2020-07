5G : le maire de Grenoble estime que ça ne sert « qu’à regarder du porno dans l’ascenseur en HD »

Le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, s’est lui aussi montré très critique à l’égard de la 5G après une sortie de Julien Bayou sur le sujet quelques jours plus tôt.

Le maire EELV de Grenoble Eric Piolle a renchéri sur les propos très critiques envers la 5G que Julien Bayou avait prononcé quelques jours plus tôt. Dans les grandes lignes, l’élu dit exactement la même chose : il oppose le déploiement de la 5G dans les villes à la fracture numérique – tout en pointant rapidement l’impact écologique et en essayant de démontrer à quel point cette technologie est inutile.

Les élus EELV répètent en boucle que la 5G ne sert à rien

Il explique ainsi au micro de l’émission Le Grand Jury sur RTL dimanche 5 juillet : « aujourd’hui, on monte des territoires urbains toujours plus en technologie. Ils vont connecter plein de trucs totalement inutiles pour notre vie quotidienne. Et on laisse plein de territoires qui n’ont pas accès au numérique. On ne peut pas architecte ou entrepreneur et travailler dans une zone blanche, ça ne marche pas ».

Eric Piollet poursuit en s’appuyant sur un exemple un peu grossier qu’il qualifie de « raccourci légèrement provocateur » (il est donc conscient qu’on ne peut pas vraiment prendre cela sérieusement…) : « la moitié des 4% des émissions de gaz à effet de serre émise par le numérique, c’est le streaming. Un quart des vidéos qui sont regardées sont des vidéos porno. Évidemment, je fais un raccourci légèrement provocateur parce que j’aime bien ça, mais grosso modo la 5G, c’est pour nous permettre de regarder des films porno même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD« .

Je n’avais à titre personnel pas conscience que les ascenseurs étaient des lieux de consommation de films pour adultes… nos élus ont décidément une vie trépidante ! Il est pourtant étonnant sur ce sujet qu’il se « trompe » de streaming. En 2019, c’est en effet les films et séries en streaming Netflix qui ont représenté le quart du trafic internet en France. Et avec le développement de plateformes de jeux en streaming comme Stadia et prochainement xCloud, le streaming devrait continuer de progresser, qu’il y ait, ou non la 5G dans les prochaines années.

Une raison de plus pour améliorer les réseaux mobiles actuels, et les équiper de matériels plus efficients d’un point de vue énergétique. Quoi qu’il en soit, comme l’a rappelé la secrétaire d’État à l’Économie Agnès Pannier-Runacher, il n’y aura pas de moratoire sur la 5G. Les enchères des derniers lots de fréquence auront bien lieu en septembre, ouvrant la voie au lancement commercial du réseau avant la fin de l’année 2020.

