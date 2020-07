5G : la technologie est « extrêmement consommatrice d’énergie » affirme Julien Bayou (EELV)

La 5G consommerait trop d’énergie à en croire le secrétaire national du groupe Europe Ecologie Les Verts. Ce dernier ne s’appuie pourtant sur aucune donnée technique – la technologie 5G, plus directionnelle et sélective pourrait même avoir l’avantage sur les technologies antérieures.

Ah, la 5G… une technologie autant désirée que honnie, qui scandalise, qui est un enjeu stratégique – et sur laquelle, en 2020, il faut avoir coûte que coûte une opinion. Quitte à affirmer sans démontrer. Le dernier en date à s’exprimer sur le sujet, c’est le secrétaire national du groupe Europe Ecologie Les Verts Julien Bayou.

L’enjeu de la 5G « regarder des pubs plus vite » : vraiment ?

Ce dernier explique au micro de France Inter : « nous, notre enjeu sur la 5G, c’est qu’elle est extrêmement consommatrice d’énergie », lance-t-il. Avant d’ajouter immédiatement un « Pourquoi ? » qui pourrait faire penser que cette sortie sera étayée d’arguments. L’édile continue pourtant : « Pourquoi ? Pour regarder plus vite la pub ? Est-ce que c’est ça l’enjeu ? ».

Le responsable oppose ensuite le déploiement de la technologie 5G à l’accès des territoires en haut et très haut débit : « là où, par contre, il y a des territoires qui ne sont absolument pas encore desservis par Internet », déplore-t-il. Et d’appeler à un « moratoire » pour « approfondir le débat ». Il y a plusieurs contre-vérités rien que dans ces quelques phrases.

D’abord sur la question de la consommation d’énergie : quels chiffres ou retours d’expériences catastrophiques permettent de déboucher sur une conclusion aussi arrêtée ? Quelles expériences en France et dans le monde montrent effectivement une hausse de la consommation d’énergie massive qui serait liée à la 5G ? On ne peut que souligner que la technologie 5G est beaucoup plus sélective et directionnelle que les technologies antérieures.

Elle s’appuie également sur du matériel de dernière génération qui sait n’émettre que lorsque c’est nécessaire et dans la direction de l’appareil. Certes, il devrait y avoir à moyen terme une hausse de la consommation d’énergie – mais elle ne sera pas liée à la 5G en elle-même, davantage à l’évolution du téléchargement mobile. La consommation moyenne de données risque ainsi bien d’augmenter, mais le coût unitaire énergétique de ces données devrait baisser grâce à la 5G.

5G ou pas, les réseaux mobiles doivent évoluer

D’ailleurs, l’alternative de rester sur de la 3G et 4G avec un matériel moins performant et qui vieillit est-elle vraiment préférable ? Dans un second temps la question d’éteindre les réseaux obsolètes pour réduire la consommation se posera, nécessairement. Et il sera possible de faire baisser la facture énergétique. Ensuite sur les formules qui suivent la question rhétorique « Pourquoi ? ». Que dire… si ce n’est que cela manque beaucoup d’imagination.

Pour inventer de nouveaux usages, innover, optimiser, et créer de la valeur, il faut un cadre de nouvelles technologies de pointe. Pensez à ce qu’a permis internet depuis ses débuts. La 5G va accompagner des applications de demain comme la réalité mixte, le jeu en streaming, la gestion des inventaires dans les entrepôts et chaînes logistiques, tout en se montrant beaucoup plus adaptée aux environnement denses comme les gares, voire les concerts, spectacles….

La 5G va permettre à des startup d’exister et de se développer en France plutôt qu’à l’étranger. Elle va nécessairement contribuer à créer des emplois dans des secteurs variés alors que nous nous trouvons dans une période particulièrement difficile. Et ces progrès ne bénéficieront pas qu’aux villes. Une partie du spectre 5G plus pénétrant va justement aider certaines territoires à développer une couverture très haut débit plus rapidement.

Enfin avec la 5G, on parle bien de connexions mobiles de meilleure qualité, et pas vraiment de débits qui explosent… Bref, il semble que l’une des missions d’un responsable politique est de bien se renseigner et peser le pour et le contre. Et surtout d’élever le débat au dessus d’opinions binaires sur un sujet certes un peu compliqué, mais qui aura à terme un impact direct ou indirect pour tous les français.

La 5G est un sujet qui gagnerait donc sans doute à être mieux potassé par certains responsables politiques, et si possible sans a priori !