Google Maps simplifie la navigation, découvrez les mises à jour des consoles PS4 et PS5, c’est le récap’ de la semaine

Google Maps introduit de nouvelles fonctionnalités très pratiques, Sony annonce des mises à jour pour ses consoles de jeux, One UI 7.0 arrive sur certains smartphones et tablettes compatibles, c’est le récap’ de la semaine.

La PS6 pourrait débarquer plus tôt que prévu et Sony met à jour ses PS4 et PS5. Alors que les utilisateurs de Waze sur iOS seront déçus de constater la suppression de l’assistant vocal, les fans de Google Maps seront ravis de découvrir les nouveautés dont profite l’application de navigation. Cette semaine, on fait le point sur les premiers smartphones et tablettes à profiter de la mise à jour One UI 7.0.

Les PS4 et PS5 se mettent à jour

Sony a mis à jour deux de ses consoles et on vous explique comment profiter des changements discrets mais bienvenus. Si vous possédez une PS4, la nouvelle version 12.50 du firmware améliore les messages et l’ergonomie de certains écrans. Du côté de la PS5, l'affichage des activités a été simplifié, les emojis Unicode 16.0 sont désormais pris en charge, et les performances ainsi que la stabilité du logiciel système ont été optimisées. Le contrôle parental bénéficie également d’améliorations. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la marche à suivre pour mettre à jour votre console.

Google Maps : une navigation encore plus pratique

Si vous utilisez Google Maps sur votre smartphone Android, vous serez ravi de découvrir certains changements apportés à l’application. Parmi les nouveautés, on note l’amélioration de l’aperçu de navigation, avec désormais le degré de difficulté à trouver une place de stationnement ou encore les économies d’essence que vous pourriez faire au cours de vos trajets. L’intégration de l’heure d’arrivée est également très utile. Google continue d’intégrer de l’intelligence artificielle dans son application, et les utilisateurs pourront bientôt gagner du temps grâce à Gemini.

Waze : l’assistant vocal de l’application disparait de votre iPhone

Depuis plusieurs mois, de nombreux utilisateurs de Waze sur iPhone se plaignent de bugs liés à l’assistant vocal de l’application. En effet, Google Assistant ne répond plus à leurs requêtes. Les développeurs ont bien tenté de résoudre le problème, mais leurs efforts sont restés sans succès, ce qui les a finalement poussés à abandonner totalement le support de Google Assistant pour Waze sur iOS.

One UI 7.0 : la mise à jour sera déployée à partir d’avril

Le déploiement de One UI 7.0 approche et il est temps de faire le point sur les smartphones et tablettes compatibles. Les appareils haut de gamme seront les premiers à profiter de la mise à jour, dès le mois d’avril. La nouvelle version de la surcouche de Samsung arrivera d’abord sur les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 le 10 avril, puis sur les Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Tab S10 le 14 avril. Les Galaxy Tab S9 la recevront le 21 avril, et à la fin du mois, ce sera au tour des Galaxy Tab S8 de découvrir cette nouvelle version.

PS6 : les rumeurs se multiplient et la sortie pourrait arriver plus vite que prévu

Bien que la PS5 soit sortie il y a moins de cinq ans, les rumeurs concernant la prochaine console de Sony sont de plus en plus nombreuses. Il semblerait d’ailleurs que le développement de la PS6 soit déjà bien avancé, et sa sortie pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. Si certains joueurs estiment qu’une arrivée rapide pourrait nuire au potentiel de la PS5, d’autres apprécient l’initiative de Sony de proposer une console qui corrigerait les lacunes de la génération actuelle. Une chose est sûre, la PS6 promet d’être une véritable révolution technologique.

Nos tests de la semaine

Razer Blade 16 2025 : ultra puissance pour les gros portefeuilles

Si vous cherchez un excellent PC de jeu et que vous avez un budget XXL, le Razer Blade 16 2025 pourrait retenir votre attention. On adore son sublime design, son format fin et léger, son écran OLED impeccable ou encore sa partie audio maîtrisée. C’est un PC très puissant, qui profite d’une bonne autonomie et d’une connectique complète. Attention, le Razer Blade 16 2025 est livré sans sacoche de protection.

Poco F7 Ultra : un excellent rapport performances/prix

Bien sûr, on aurait apprécié des matériaux plus nobles pour son design et on regrette que l’écran soit petit et manque de luminosité. On note également que la dalle 120 HZ n’est pas LTPO et que la protection d’écran est non Gorillaz. Mais à part ça, le Poco F7 Ultra nous a conquis. Sa puissance est incroyable, la qualité photo est impressionnante, l’autonomie est très satisfaisante et on adore le game booster. C’est sûrement l’un des smartphones les plus performants du marché et son prix reste très raisonnable.

Audi A6 e-tron : est-elle capable de rivaliser avec la version thermique ?

L’Audi A6 e-tron affiche de solides arguments pour séduire les conducteurs qui souhaitent passer à l’électromobilité. En effet, ses technologies sont nombreuses, ses performances et son comportement routier sont remarquables, le niveau d’équipement est bon. C’est également un excellent choix si vous êtes en quête d’une autonomie convenable et d’une puissance de recharge en courant continu. On aurait apprécié de meilleurs matériaux sur les parties basses de l’habitacle et on regrette que les options soient si chères.

Sony WF-C710N : une version améliorée et toujours abordable

S’il n’est pas facile de se démarquer de la concurrence, Sony parvient ici à proposer des écouteurs complets, abordables, élégants, alliant qualité audio et autonomie élevée. La connectivité multipoint est appréciée, tout comme l’ANC, qui est très efficace, et l’égaliseur complet inclus dans l’application. On regrette l’absence de codecs HD, la quasi inutilité de 360 Reality Audio et le manque de granularité de l’ANC adaptative.

Dreame X50 Complete : un quasi sans-faute

Dreame propose ici un robot-aspirateur très haut de gamme qui saura vous séduire grâce à sa puissance d’aspiration, son excellente détection des obstacles, son application ultra complète et son lavage performant. Il est plutôt silencieux et franchis très bien les seuils, jusqu’à 60mm. L’autonomie est encore perfectible et le Lidar escamotable n’a pas grand intérêt, mais le X50 reste un robot-aspirateur très convaincant.

