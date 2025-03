Test Razer Blade 16 2025 : conjuguer finesse et ultra puissance, c’est possible ?

Sommaire Prix et disponibilité

Le Razer Blade 16 2025 est le nouveau fer de lance du constructeur californien. Ce PC de 16 pouces veut offrir le meilleur dans un châssis fin et léger. Un produit dédié aux joueurs nomades qui cherchent le top du top sans limite de budget. Est-ce le meilleur laptop gaming du marché ? Notre test complet.

Les Razer Blade ont un positionnement particulier sur le marché des PC portables gamers. Le constructeur californien ne se fixe aucune limite dans la conception de ses machines, que ce soit en termes de prix ou de technique. Le nouvel exemple en date est la version 2025 du Razer Blade 16 que nous testons aujourd'hui.

Le Razer Blade 16 a toujours été le symbole du savoir-faire de Razer, son porte-étendard. Cette année, la marque a voulu frapper fort avec un tout nouveau design axé sur la finesse, un clavier totalement repensé ainsi qu’un processeur AMD Ryzen, une première sur la série. Un enrobage prometteur qui cache le même noyau qu’auparavant : un PC axé sur la performance, le confort ainsi que la mobilité.

Un produit très haut de gamme qui s’assume et qui ne se fixe aucune limite, mais est-il seulement bon ? Nous l’avons passé sur le grill afin de vous donner un avis complet.

Prix et disponibilité

Le Razer Blade 16 2025 est disponible sur le site de Razer et chez les revendeurs partenaires à partir du 31 mars. Il est évidemment vendu en plusieurs configurations. La moins chère, avec un CPU AMD Ryzen AI 365, 32 Go de RAM et une GeForce RTX 5070 Ti, est fixée à 3000 euros. La plus onéreuse est quant à elle à 4800 euros (Ryzen AI HX 370, 64 Go de RAM, RTX 5090 et 4 To de stockage). Pour ce test, Razer nous a prêté un modèle haut de gamme, avec un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 Go de RAM, une RTX 5090 et un SSD de 2 To. Il est vendu à 4400 euros.

Razer Blade 16 2025 Ecran 16" OLED

2560 x 1600 pixels

240 Hz CPU AMD Ryzen AI 365

AMD Ryzen AI HX 370 GPU Nvidia GeForce RTX 5070 Ti

Nvidia GeForce RTX 5080

Nvidia GeForce RTX 5090

RAM 32 Go DDR5X 8000 MHz

64 Go LPDDR5X 8000 MHz Mémoire interne SSD 1,2 ou 4 To M.2 NVMe PCIe 4.0 Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 2x USB 4 Type-C

- 3x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 2.1

- 1x port secteur

- 1x Jack 3.5 mm

- 1x lecteur cartes microSD OS Windows 11 Batterie lithium-ion-polymère 90%

Chargeur de 240 W Poids 2,4 kg Dimensions 14,9-17,4 x 250,5 x 355 mm

Oui, le Razer Blade 16 2025 est cher. Très cher. Cependant, le prix n’est pas un problème s’il est justifié. Il l’est ici par la technique, l’écran OLED, mais aussi par toute l’ingénierie mise en œuvre par la marque. Du moins, c’est la promesse. On paye pour ce qu’on a, et pour presque 4500 euros, on exige la perfection.

Un design canon

Avant toute chose, il faut que nous fassions preuve d’honnêteté : à la rédaction, nous adorons le design des Razer Blade. Ce sont, selon nous, les plus aboutis et jolis à l’œil dans le monde des PC portables gamers. La version 2025 reprend les grandes lignes des précédentes, mais pour les améliorer significativement. Sans surprise, nous avons été séduits.

Le Blade 16 2025 conserve ainsi cette robe noire en aluminium anodisé qui fait sa personnalité, avec son capot arrière sur lequel trône le logo aux trois serpents rétroéclairé. Si le visuel ne change pas, le gabarit du châssis a été repensé dans son intégralité. Par rapport aux versions précédentes, il est deux fois plus fin (15 mm d’épaisseur) mais aussi beaucoup plus léger (2,1 kilos). Quand on le compare au Razer Blade 16 2024, la progression est patente.

Quoi qu’il en soit, ce redesign apporte un vrai plus au PC. La finesse est impressionnante, à tel point qu’on se demande même si nous avons là une machine de jeu. Elle suscite aussi l’inquiétude : quid de la gestion de la chauffe et de la puissance ? Nous le verrons plus bas.

Cette (relative) légèreté et cette taille de guêpe permettent un transport plus aisé, même au quotidien. Ce n’est pas le PC de jeu le moins lourd du marché, mais il reste parmi les meilleurs élèves en la matière. Pendant notre semaine de test, nous l’avons trimballé tous les jours dans notre sac à dos, et ce sans aucun souci (il faut tout de même ajouter une alimentation 280 Watts de plus de 800 grammes). On regrette cependant un capot toujours sujet aux traces de doigts et aux micro-rayures. Pour ce tarif, Razer aurait au moins pu fournir une sacoche de protection. Ce n’est pas le cas, dommage.

Cette finesse ne rogne pas sur la connectique, qui s’avère complète. Le Blade 16 est doté d’un port secteur (propriétaire), de deux ports USB 4 type A (compatible DisplayPort 1.4), de deux port USB 3.2 Type-C, d’un port HDMI 2.1, d’un lecteur de cartes SD ainsi que d’un port Jack 3.5mm. Assez pour réaliser un setup domestique en branchant un clavier, une souris ainsi qu’un écran sur un bureau. Rien à reprocher.

Le clavier a grandement bénéficié du redesign du Blade 16. Ce dernier arbore des touches beaucoup plus agréables que par le passé, voire les plus agréables sur le segment des PC gamers, avec une course à la longueur juste (1,5 mm) mais aussi une résistance impeccable. Nous écrivons ce présent test avec et nous devons dire que la frappe est plaisante, ce qui n’était pas forcément le cas sur les modèles précédents. Le trackpad a lui aussi été amélioré, pour le mieux, même si on aura tôt fait de brancher une vraie souris pour jouer.

Pas de pavé numérique (ce qui aurait pourtant été possible sur un 16 pouces) mais une rangée de cinq touches macros. Bien placées, elles apportent un petit plus, surtout pour les joueurs de MMO qui en ont besoin. Une bonne idée, bien appliquée. L’absence de pavé permet également de placer les hauts-parleurs de chaque côté du clavier, emplacement le plus judicieux qui soit. Enfin, dernier point et non des moindres : les touches sont rétroéclairées avec une double led (tous les symboles sont donc mis en évidence) sur 100 niveaux. Puissance, effets, couleurs, tout est personnalisable via le logiciel embarqué Razer Synapse (toujours un peu capricieux, il faut l'avouer). Le clavier nouvelle version est un vrai plus, car il vient corriger l’un des talons d’Achille de la gamme.

Passons à la partie écran. On note un ratio écran/façade à 85%, avec des bords fins, malgré un inférieur un poil épais à notre goût (beaucoup plus que sur le modèle précédent). Sur la partie supérieure, la webcam compatible Windows Hello se montre très efficace, et vient ainsi pallier le manque de capteur d’empreintes. Seul regret ? Elle ne dispose pas de cache physique, comme c’était le cas sur les Blade précédents. Ce n’est pas rédhibitoire, mais un tel recul est étonnant en plus d’être dommage.

En définitive, Razer frappe fort avec ce design. Malgré l'écueil de la webcam, nous sommes clairement sur l’un des PC gamer les plus agréables à utiliser du marché. Fin, beau, sobre et pratique, il a tout pour lui. Le design est une chose, mais il ne sert à rien si la machine derrière ne suit pas. Il est grand temps de nous plonger dans les entrailles de ce Razer Blade 16 2025

Un écran OLED impeccable

Avec le Blade 16, Razer veut proposer la crème de la crème dans tous les domaines, il n’est donc pas étonnant d’y retrouver une dalle OLED. De 16 pouces, elle affiche une définition de 2560 x 1600 pixels ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Tout est carré et prometteur. On note tout de même l’abandon de la dalle Mini-LED 4K, option qui était proposée sur les précédents modèles mais qui disparaît ici pour le tout OLED. Un choix logique, étant donné la supériorité de la technologie OLED et le peu d’intérêt de la 4K sur un écran si petit.

Nous avons passé la dalle sous la lentille de notre sonde et les résultats obtenus sont très bons. OLED oblige, l'écran arbore un contraste quasi-infini, avec des noirs profonds (pixel éteint) et des blancs éclatants. C’est particulièrement plaisant en jeu, surtout dans les scènes sombres. Concrètement, quand vous vous faufilez dans l’ombre dans un titre d’infiltration, vous y voyez toujours très bien.

Le défaut principal de l’OLED sur PC, c’est son manque de luminosité. Le Blade 16 ne fait pas exception à la règle avec un pic qui atteint péniblement les 400 cd/m². En vérité, ce défaut n’est pas très handicapant sur un PC de jeu amené à être utilisé en intérieur. En revanche, il faudra oublier le fait de jouer à Kingdom Come Deliverance 2 sur sa terrasse l’été, surtout que le traitement des reflets est inexistant.

Niveau respect des couleurs, Razer a fait du bon travail. Sur le profil colorimétrique par défaut (natif), la dalle affiche une température juste à 6500K, qui ne tire donc ni vers le rouge, ni vers le bleu. Le Delta E moyen est à 2,1, ce qui traduit un bon respect des couleurs d’origine. On note simplement des rouges et des verts un poil exagérés pour donner plus d’impact à l’image, mais rien de bien gênant. D’autres profils sont disponibles sur le logiciel intégré Synapse et chacun apporte son calibragre. Par exemple, le mode Adobe sRGB dispose de couleurs très naturelles, avec un Delta E moyen à 1,4, et se montre donc parfait pour traiter les photos.

Pas grand-chose à reprocher à Razer sur cette dalle, donc. Un bel écran OLED qui tient ses promesses et qui permet d’apprécier nos jeux à leur juste valeur. Une excellente copie rendue par le constructeur.

Concernant le son, pas grand-chose à reprocher non plus. On a déjà évoqué l’emplacement idéal des hauts-parleurs, qui dirigent le son directement vers le joueur. Ils livrent une partition équilibrée compte tenu du format, avec des basses surprenament bonnes. Bref, c’est bien !

Un PC de jeu puissant, bien aidé par le DLSS 4

Il est maintenant temps de se pencher sur le gros enjeu de ce Razer Blade 16 2025 : la puissance. Enjeu, car avec une telle finesse il faut parfois faire des concessions. Notre PC de test est doté d’un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 épaulé par 32 Go de RAM. Ce n’est pas un détail, c’est même une révolution pour Razer, qui abandonne Intel pour AMD. A cela s’ajoute une GeForce RTX 5090 (VRAM GDDR7 24 Go), soit la carte graphique la plus puissante du marché. Sur le papier, nous avons une bête de course.

Nous avons évidemment passé notre batterie de benchmarks sur le PC et les résultats obtenus sont intéressants. Par rapport à la version 2024 (Intel Ultra 9, RTX 4090), nous avons des résultats à peine supérieures en termes de puissance pure. Pour la partie graphique, nous sommes un poil au-dessus, sans cependant avoir un écart significatif. Une tendance classique, l’accent des CPU étant plus mis sur l’IA que sur la progression des performances de calcul par rapport à la génération précédente, aspect encore renforcé ici par la finesse du produit. Même chose pour le GPU. Comme nous l’avons vu dans nos tests des RTX desktop, le gain en performances est plutôt à imputer aux technologies de Nvidia. Quoi qu’il en soit, le Blade 16 est un monstre de puissance capable de faire tourner sans tousser les logiciels les plus gourmands qui existent, comme ceux dédiés au montage vidéo ou à la modélisation 3D.

La vraie force des RTX 50XX, et par extension du Blade 16, réside en réalité dans les technologies Nvidia embarquées, DLSS 4 en tête. Pour résumer en quelques mots, le DLSS utilise différente solutions IA pour augmenter le nombre d’images par seconde, comme l’upscaling intelligent, le ray reconstruction ou encore la génération d’images. Le DLSS 4 améliore drastiquement ces aspects, en ajoutant la génération jusqu’à trois images « artificielles » entre deux images « réelles ». Pour plus de détails, nous vous redirigeons vers notre dossier dédié.

Nous avons lancé les jeux de notre panel en mode performance, avec les graphismes au maximum, en définition native et avec le ray-tracing/path tracing activé quand il était présent, avec et sans le DLSS (équilibré). Le constat est évident : la technologie de Nvidia améliore grandement les performances, et ce sans aucune perte de qualité. De fait, en activant le DLSS, le Blade 16 n’affiche pas un jeu en dessous des 85 images par seconde. Une nette progression par rapport au Blade 16 2024 (RTX 4090). Pour résumer en quelques mots : c'est le laptop le plus puissant que nous ayons testé jusqu'ici.

Le désavantage du DLSS, c’est qu’il n’est pas présent sur tous les jeux. Mais même sans, les performances proposées sur des titres non compatibles (World of Warcraft et Dune Spice Wars ici) sont excellentes. Il est aussi possible de l'enlever sur les logiciels comptatibles, tout en gardant de bonnes perf, même si cela n'a que peu d'intérêt. Si vous cherchez un PC de jeu ultra-puissant, le Razer Blade 16 est un choix tout à fait judicieux.

Sans maîtrise, la puissance n’est rien. C’est l’aspect qui nous faisait peur sur ce Blade 16, surtout avec sa finesse. Le PC s’en sort plutôt bien, avec une gestion de la chauffe maîtrisée. Lorsqu’il est mis à rude épreuve, comme quand un jeu est lancé, il aspire l’air frais par le dessous du châssis pour l’expulser dans la charnière.

Lors de nos mesures, nous avons constaté une gestion optimale, avec un CPU à 80 degrés et un GPU à 77 degrés. Le châssis connaît une pointe à 55 degrés au-dessus du clavier, endroit que l’utilisateur n’a aucune raison de toucher en pleine partie. L'espace où les poignets sont posés reste tempéré et on apprécie le léger souffle d’air frais qui vient nous titiller subtilement les doigts sous les touches ZQSD (là où se trouve le ventilateur).

Le revers de la médaille, c’est la nuisance sonore. En mode performance, les ventilateurs tournent à plein régime pour évacuer le trop plein de chaleur. Quand ils sont poussés dans leurs derniers retranchements, nous atteignons une nuisance de 61 décibels (contre 58 décibels sur le modèle 2024, ce qui revient au même). C’est beaucoup ! Beaucoup, mais nécessaire avec une RTX 5090 dans le museau. Reste à savoir si l’utilisateur est prêt à consentir à ce sacrifice. Certes, cela reste supportable et quand bien même, l’utilisation d’un casque est toujours une solution, mais les personnes qui vivent avec vous risquent de ne plus pouvoir encadrer ce PC aussi discret qu’un aspirateur. C’est là le plus gros défaut du Blade 16, mais un défaut qu’on ne pouvait éviter avec une telle config.

Un mot sur l’autonomie. Ce n’est pas vraiment un enjeu sur ce type de produit, mais il est intéressant de noter qu’il est possible de tenir un peu plus de six heures en usage bureautique. Pas assez pour une journée de travail, mais cela suffira pour un usage domestique. En jeu, on ne dépasse pas les deux heures sur un titre peu gourmand, ce qui est dans la moyenne. Cette autonomie juste est compensée par une charge rapide de 90 Wh, le PC se réalimentant à 100% en un peu plus d’une heure. Bien.

Alors, on achète ?

Le Razer Blade 16 2025 est un excellent PC de jeu. Non seulement puissant, il propose une expérience premium avec son châssis ultra fin, son écran OLED impeccable, son clavier agréable et sa connectique complète. Un ordi gamer parfait ? On pourrait lui reprocher une nuisance sonore élevée en jeu, mais ce défaut découle en réalité de la puissance proposée par la machine.

Il est grand temps de se poser la question ultime : alors, on achète ? Pour celui qui recherche une machine légère et ultra puissante, le Blade 16 2025 représente la solution idéale. Mais impossible de ne pas évoquer l’éléphant dans la pièce : le prix. Presque 4500 euros, c’est énorme ! Oui, ce tarif est justifié par la partie technique. Oui, Razer a fait du bon travail. Oui, le Blade offre une expérience très satisfaisante. Mais tout de même, il faut presque vendre un rein pour jouir d’un tel ordinateur.

Le Blade 16 2025 est conçu pour ceux qui veulent le top du top et qui n’ont aucune limite de prix. Ceux là seront comblés à coup sûr. Les autres pourront se tourner vers les modèles moins onéreux, comme celui doté d’une RTX 5070 Ti, déjà très bon.