Vous avez un smartphone Samsung ? Voici quand la mise à jour One UI 7.0 sera disponible sur votre mobile

Les premiers appareils compatibles avec One UI 7.0 recevront la mise à jour à partir de ce mois d'avril, annonce Samsung. La fin d'une longue attente pour les possesseurs de smartphone et tablette de la marque.

La mise à jour vers One UI 7.0 a pris du retard, beaucoup de retard, mais son déploiement est finalement imminent. Samsung a publié un calendrier de disponibilité officiel sur son site officiel tchèque. Il est probable que les utilisateurs en France recevront la nouvelle version aux mêmes dates que celles qui sont ici annoncées.

Comme souvent avec ce type de mise à jour d'envergure, One UI 7 va être déployé par vagues. Les smartphones haut de gamme récents vont être servis en premier, suivis d'appareils un peu plus anciens et de tablettes premium. Pour les appareils orientés milieu et entrée de gamme, le constructeur ne communique toujours aucune information.

One UI 7.0 arrive enfin sur les premiers smartphones et tablettes compatibles

Voici donc ce que l'on sait à ce jour :

Sortie de One UI 7 le 10 avril 2025 pour les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Sortie de One UI 7 le 14 avril 2025 ou plus tard pour les Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Tab S10.

Sortie de One UI 7 le 21 avril 2025 ou plus tard pour les Galaxy Tab S9.

Sortie de One UI 7 fin avril 2025 pour les Galaxy Tab S8.

Les propriétaires de ces appareils peuvent enfin y voir plus clair et espérer profiter de la mise à jour d'ici à quelques jours. Samsung a mis bien plus de temps que d'habitude pour délivrer cette nouvelle version, basée sur Android 15, alors qu'Android 16 est déjà à un stade de développement avancé. On pensait voir arriver One UI 7.0 rapidement après la sortie du Galaxy S25, justement livré sous One 7 directement, mais il aura fallu se montrer plus patient que prévu.

One UI 7.0 est une mise à jour majeure de la surcouche de Samsung, sans doute l'une des plus importantes depuis le passage de TouchWiz à One UI. Elle apporte de nombreux changements d'interface et de nouvelles animations pour améliorer la sensation de fluidité du système, un reproche qui pouvait être adressé à One UI face aux avancées de la concurrence en la matière.