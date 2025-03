PS6 : la prochaine console de Sony arriverait bien plus tôt que prévu

Alors que la PS5 Pro vient à peine de débarquer, voilà que les rumeurs sur la PS6 s'intensifient déjà ! Entre fuites d'initiés et déclarations d'anciens dirigeants, le mystère s'épaissit autour de la prochaine console de Sony.

La course à la nouvelle génération de consoles est lancée, et Sony semble bien décidé à ne pas se laisser distancer. Alors que la PS5 n'a pas encore soufflé sa cinquième bougie, les rumeurs concernant sa successeure, la PS6, se font de plus en plus insistantes. Entre les indiscrétions d'initiés et les déclarations d'anciens dirigeants, une fenêtre de sortie se dessine pour la prochaine PlayStation : 2027, voire 2028.

Cette effervescence autour de la PS6 intervient dans un contexte où la PS5, malgré ses succès, n'a pas totalement convaincu. Avec des ventes en deçà des attentes et un catalogue d'exclusivités jugé trop maigre par certains, Sony pourrait chercher à accélérer le développement de sa prochaine console pour reconquérir son public.

Un développement déjà bien avancé ?

Selon des sources proches du dossier, le développement de la PS6 serait déjà bien engagé. L'insider KeplerL2, réputé pour la fiabilité de ses informations, affirme que le design de la console serait finalisé et en phase de validation pré-silicium. Cette étape cruciale précède généralement de deux ans la sortie effective d'une console, ce qui coïnciderait avec une sortie en 2027.

Côté hardware, la PS6 s'annonce déjà révolutionnaire. Sony et AMD auraient conclu un nouveau partenariat pour équiper la console d'une puce basée sur l'architecture UDNA, successeur de la RDNA 5. Cette technologie, couplée à l'utilisation potentielle de la 3D V-Cache d'AMD, promet des performances graphiques inédites et une gestion optimisée de la mémoire.

Cependant, Shuhei Yoshida, ancien patron de Sony Interactive Entertainment, tempère ces ardeurs. Lors d'une interview récente, il a estimé qu'une sortie en 2027 serait prématurée, évoquant plutôt l'horizon 2028. Il souligne que les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 ont impacté le cycle de vie de la PS5, justifiant ainsi un délai supplémentaire avant le lancement de sa successeure.

Cette divergence d'opinions alimente les débats au sein de la communauté des joueurs. Certains estiment qu'une sortie en 2027 serait trop hâtive, ne laissant pas le temps à la PS5 d'exprimer tout son potentiel. D'autres, en revanche, voient dans une arrivée rapide de la PS6 l'opportunité pour Sony de corriger les lacunes de la génération actuelle.

Quoi qu'il en soit, Sony semble déterminé à frapper un grand coup avec sa PS6. Rétrocompatibilité totale, intégration poussée de l'intelligence artificielle, et même des rumeurs sur une possible version portable : la prochaine PlayStation s'annonce comme une véritable révolution technologique.