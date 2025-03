Sony met à jour les PS4 et les PS5 : voici tout ce qui change

Sony vient d'annoncer à la suite une mise à jour pour la PS4 ainsi qu'une pour la PS5. Au-delà des notes de version officielles, on vous propose quelques uns des changements constatés par les utilisateurs. Ainsi que la marche à suivre pour appliquer la mise à jour sur votre console de jeux.

Ces derniers temps, Sony a été particulièrement attentionné pour les propriétaires d'anciennes PlayStation, en plus des joueurs sur PS5. On a par exemple vu la firme pousser une mise à jour sur la PS3 19 ans après la sortie de la console. C'est donc désormais au tour de la PS4 et de la PS5 de bénéficier d'une nouvelle mise à jour, avec quelques petits changements discrets dans les consoles concernées.

On commence par la PS4 qui bénéficie d'une nouvelle version 12.50 de son firmware. Les notes de version officielles ne donnent que peu d'informations sur le contenu exact des améliorations, puisqu'il est seulement mention d'une amélioration des “messages et [de] l'ergonomie de certains écrans”. Une visite sur plusieurs fils Reddit ne nous en apprendra pas davantage – faute d'utilisateurs ayant rapporté le moindre changement pour le moment.

Ce qui change avec ces mises à jour de la PS4 et de la PS5

Ce type de mises à jour peut apporter des corrections mineures principalement rapportées par les studios de développement qui font partie de l'écosystème de la plateforme. On suppose quelques corrections de coquilles dans certaines langues, et quelques changements mineurs de pagination pour rendre l'expérience plus consistante quelle que soit la définition choisie par l'utilisateur.

Là où les choses sont plus intéressantes, c'est ce qui se passe du côté de la PlayStation 5. La mise à jour du firmware 25.02-11.00.00 est accompagnée des notes de version suivantes :

Nous avons simplifié l'affichage des détails concernant les activités. Les détails des activités s'affichent désormais intégralement sur les cartes. Les éventuels spoilers resteront cachés.

Les emojis Unicode 16.0 sont désormais pris en charge. Vous pouvez les utiliser dans vos messages.

Si vous définissez le niveau de restriction du contrôle parental sur Adolescents ou plus âgés, l'option Communication et contenu créé par l'utilisateur est désormais définie par défaut sur Restreindre. Si vous avez précédemment défini le niveau sur Adolescents ou plus âgés, vos paramètres précédents ne seront pas affectés et la mention Personnaliser s'affichera.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

L'un des effets les plus visibles de la mise à jour est une meilleure prise en charge des emojis avec le passage au Unicode 16.0. Le contrôle parental bénéficie d'améliorations, et il est question d'un meilleur affichage des détails des activités, directement sur les cartes, ainsi que du masquage des spoilers. Ce à quoi s'ajoutent les traditionnelles améliorations de performances et de stabilité du logiciel système – que l'on retrouve dans de nombreuses mises à jour.

Comment mettre à jour votre PS4 ou votre PS5

Nous vous détaillons la procédure la plus simple pour mettre à jour votre PS4 ou votre PS5. En fonction de votre situation d'autres procédures peuvent être nécessaires – celles-ci sont détaillées dans les pages d'aides sur le site Sony officiel.

Pour mettre à jour votre PS4 :

Accédez à Notifications et supprimez tout fichier de mise à jour existant en appuyant sur la touche OPTIONS, puis sur Supprimer .

et supprimez tout fichier de mise à jour existant en appuyant sur la touche OPTIONS, puis sur . Sélectionnez Paramètres > Mise à jour du logiciel système.

Pour mettre à jour votre PS5 :