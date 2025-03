Google Maps : la navigation devient encore plus pratique avec ces nouveautés bienvenues

L'aperçu de navigation de Google Maps affiche de nouvelles informations utiles, dont l'heure d'arrivée prévue et le degré de difficulté à trouver une place de stationnement à destination.

Vous utilisez Google Maps sur un smartphone Android comme moyen de navigation dans votre voiture ? Alors ces quelques changements apportés à l'application devraient vous plaire. Dans une nouvelle version, l'aperçu de navigation affiche plus d'informations que précédemment. L'heure d'arrivée, le prix des péages, la difficulté de stationnement ou les économies d'essence y sont désormais affichées, alors qu'il fallait jusqu'ici développer l'aperçu pour accéder à toutes ces données.

On va maintenant y accéder en un coup d'œil, sans avoir à cacher la carte ou effectuer une manipulation sur son mobile pour y accéder. L'intégration de l'heure d'arrivée est notamment très utile. Auparavant, Google Maps n'indiquait que le temps restant, obligeant le conducteur à calculer lui-même l'heure d'arrivée ou à ouvrir un menu sur le smartphone. Savoir en avance s'il va être aisé de se garer est aussi un ajout intéressant.

Une navigation plus pratique sur Google Maps

Android Police précise que cette nouveauté n'est pour l'instant pas déployée auprès de tous les utilisateurs. Il semble que les Local Guides de haut niveau bénéficient d'un accès anticipé à cette fonctionnalité, mais pas seulement. Mais si les tests sont concluants, Google devrait bientôt la rendre disponible pour tout le monde. Assurez-vous de bien mettre à jour votre application avant de vérifier si vous avez déjà accès ou non au nouvel aperçu de navigation.

Google Maps va aussi progressivement se mettre à l'IA. Google en injecte à plus ou moins petite dose ici et à là dans ses différents produits, comme Google Docs, Gmail ou directement à l'échelle du système dans Android. Dans Google Maps, l'IA servira dans un premier temps à poser une question sur un lieu. Gemini se basera alors sur les avis, les informations et photos à disposition pour répondre à nos requêtes et nous faire gagner du temps. Il devrait aussi être possible de demander des itinéraires, mais la fiabilité de cette fonction pose encore question.

Source : Android Police