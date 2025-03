Mauvaise nouvelle si vous utilisez Waze sur iPhone

Depuis plus d'un an, Google Assistant ne fonctionne pas correctement sur l'application Waze pour iPhone. Ne parvenant pas à corriger le problème facilement, Waze a opté pour la suppression pure et simple de l'assistant vocal de l'app, en attendant son remplacement par une autre solution.

L'application Waze sur iOS souffre depuis de longs mois de problèmes avec l'intégration de Google Assistant. Après plusieurs tentatives infructueuses de régler la situation, les développeurs ont décidé de jeter l'éponge. Pour ne pas proposer une fonctionnalité cassée qui peut engendrer la frustration des utilisateurs, ils ont décidé de retirer totalement le support de Google Assistant pour Waze sur iPhone.

“Comme beaucoup d’entre vous l’ont probablement constaté, Google Assistant sur Waze iOS ne fonctionne pas comme prévu depuis plus d’un an, et nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée”, explique Waze sur son forum. “Plutôt que de simplement corriger une fonctionnalité qui rencontre des difficultés persistantes, nous avons décidé de supprimer progressivement l'Assistant Google sur iOS dès demain et de le remplacer prochainement par une solution d'interaction vocale améliorée”, est-il ajouté.

Waze ne parvient pas à régler le bug de Google Assistant sur iPhone

Waze fait savoir qu'il tiendra les utilisateurs informés de l'état d'avancement de ce projet, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant. Google Assistant pourrait être remplacé par Gemini, puisque Google cherche à, lentement, mais sûrement, substituer le premier par le deuxième. Il n'est pas précisé quand on peut s'attendre à voir débarquer un suppléant à Google Assistant.

D'après les témoignages des utilisateurs de Waze sur iPhone, Google Assistant avait tendance à ignorer les requêtes qu'on lui soumettait, alors qu'il semblait bien les entendre après avoir appuyé sur l'icône de microphone correspondant à l'activation de la commande vocale. Au final, tenter d'utiliser Google Assistant représentait plus souvent une perte qu'un gain de temps, d'où son retrait de l'application sur iOS.

Waze précise que Google Assistant reste opérationnel comme d'habitude sur Android, “où il a toujours fonctionné de manière fiable”. Récemment, Waze avait rencontré un autre bug sur Android Auto, concernant le réglage du volume des instructions de navigation et celui des autres sources audio.