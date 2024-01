Téléchargement illégal, IPTV : voici la liste des sites pirates les plus célèbres de 2023

Comme à chaque début d'année, le Bureau du représentant américain au commerce publie sa liste des sites pirates jugés les plus importants lors de l'année écoulée. On retrouve des noms connus, mais aussi pas mal de nouveaux.

La plupart du temps, quand on parle de plateformes de téléchargements illégaux ou d'IPTV, il est question de listes. Elles sont régulièrement établies par les ayants droit ou les gouvernements à des fins de blocage par les fournisseurs d'accès Internet par exemple. Ou envoyées aux autorités compétentes pour demander leur suppression. Il se trouve que chaque année vers la fin du mois de janvier, le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) publie sa propre liste. Elle vise à mettre en lumière les sites pirates les plus “célèbres” de l'année écoulée.

Les noms qu'on y retrouve sont assez variés, puisqu'il s'agit de recenser des “exemples marquants” de sites qui s'adonnent directement au piratage, qui le facilitent, ou qui ferment les yeux tout en profitant des bénéfices que cette activité leur rapporte. Dans ce dernier cas, on pense notamment aux hébergeurs de fichiers, à la base pensés comme des services de stockage dans le cloud. Ce n'est pas pour rien qu'Uptobox a fermé ses portes. Le rapport fait également ressortir une problématique majeure pour les organismes qui luttent contre le phénomène.

La liste de ces sites pirates montre à quel point il est difficile de s'en débarrasser

Si l'on retrouve des indémodables comme The Pirate Bay, 1337X ou le trio russe Rapidagator, RuTracker et VK, on note également la présence de sites pourtant annoncés comme fermés par les autorités. L'USTR prend l'exemple de plusieurs sites opérant sous la “marque” Cuevana3 : “l’utilisation par Cuevana de plusieurs domaines a permis aux variantes du site de rester opérationnelles. Malgré le succès des efforts […] qui ont permis aux ayant droit de prendre le contrôle de 22 variantes de noms de domaine en 2023, les sites miroirs ont pu réapparaître rapidement sous de nouveaux domaines”. Un phénomène très répandu qui prend parfois des proportions presque risibles.

Idem pour un nouveau venu dans la liste de l'institution américaine, en réalité le nouveau nom d'une plateforme bien connue. “Aniwatch, apparemment devenu l'un des sites de streaming pirate les plus populaires au monde [en 2023], serait également une nouvelle version d'un site auparavant populaire, zoro.to. En juillet 2023, les ayants droit et les associations anti-piratage ont fermé zoro.to, qui était géré depuis le Vietnam, et par la suite, le site a visiblement été rebaptisé aniwatch.to”.

Et il n'est même pas nécessaire de s'embêter avec les changements de noms de domaine. Même quand un site disparaît “pour de bon”, il ne faut pas longtemps avant qu'un autre similaire prenne sa place. Après la fermeture du célèbre site de torrents RARBG, TorrentGalaxy connait une explosion de sa fréquentation au point d'entrer dans la liste de l'USTR. Même chose pour SSYouTube. La plateforme de “stream ripping” (transformer une vidéo YouTube en MP3 par exemple) était relativement discrète avant de passer sur le devant de la scène suite à la disparition de ses concurrentes majeures. SSYouTube enregistrerait 343 millions de visites par mois depuis.

Voici les sites pirates considérés comme les plus problématiques en 2023

Rappelons qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais des sites jugés les plus significatifs lors de l'année écoulée :

Torrent : 1337X RuTracker The Pirate Bay TorrentGalaxy (nouveau) YTS.mx

: Hébergement de fichiers : 1fichier Krakenfiles (nouveau) Rapidgator Savefrom (nouveau)

: E-commerce : Baidu Wangpan Bukalapak DHgate Indiamart Pinduoduo Shopee Taobao

: PaaS (Platform as a service, qui servent au développement d'applications dans le Cloud) : embed WHMCS Smarters (nouveau)

(Platform as a service, qui servent au développement d'applications dans le Cloud) : Sites publicitaires : Avito

: Streaming et IPTV : Aniwatch (nouveau) BestBuyIPTV Cuevana3 (nouveau) Fmovies GenIPTV (nouveau) Pelisplus (nouveau) Shabakaty Spider Streamtape (nouveau) VegaMovies (nouveau)

: Hébergement de sites Web et infrastructures : Amaratu DDoS-Guard (nouveau) FlokiNET Squitter (nouveau)

: Réseaux sociaux : VK WeChat

: Jeux vidéo : NSW2U (nouveau)

: Musiques : SSYouTube (nouveau)

: Livres : Libgen Sci-Hub

:

L’éradication de sites pirates semble être une guerre sans fin. Toutefois, de plus en plus d’associations et de coalitions d'ayants droit se tournent vers de nouvelles méthodes de lutte plus radicales et plus efficaces. Elles pourraient bien faire pencher la balance en leur faveur, mais pour combien de temps ?

