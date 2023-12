Des millions d’utilisateurs Android menacés de mort, Canal+ indisponible chez Free et Bouygues Telecom, c’est le récap

Les spyloans ont été téléchargés 12 millions de fois sur Android, Canal+ fait des siennes sur les abonnés Free et Bouygues Telecom, les comptes PSN bannis sont de nouveau accessible… bienvenue dans le récap de la veille !

Des pirates sur Android particulièrement vicieux, un vilain bug Canal+, une bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation : voilà tout ce qui a marqué l’actu tech. Si vous êtes passés à côté, voici donc un petit résumé de ce qu’il ne fallait surtout pas rater.

Les spyloans font un ravage chez les utilisateurs Android

Selon un récent rapport, les spyloans ont été téléchargés 12 millions de fois sur Android en 2020. Ces malwares se propagent via une arnaque vieille comme le monde : une application promettant des gains exceptionnels et rapides à ses utilisateurs. Une fois téléchargée, celle-ci vole toutes les données personnelles à disposition, avant d’engager un chantage particulièrement violent envers la victime, allant parfois jusqu’à la menacer de mort.

À lire — Android : 12 millions d’utilisateurs menacés de mort et extorqués par des applications

Canal+ n’est plus disponible depuis plusieurs jours chez certains utilisateurs

C’est le blackout complet chez certains abonnés Canal+ depuis ce lundi 4 décembre. Plus précisément, les concernés accèdent à la chaîne cryptée via leur Freebox et leur box Bouygues Telecom. Malgré « une opération technique » lancée hier après-midi, le signal n’est toujours pas revenu chez de nombreux utilisateurs, qui n’ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Problème : on ne connaît pas encore l’origine du problème. On espère néanmoins que celui-ci soit rapidement résolu.

À lire — Canal+ est indisponible chez Free et Bouygues Telecom, la grogne monte chez les abonnés

Les comptes PSN bannis sont restaurés par Sony

Tout semble indiquer qu’il s’agissait d’une grossière erreur de la part de Sony. Depuis hier, les comptes PSN qui ont été bannis sans aucune explication sont peu à peu restaurés, à en croire les multiples témoignages sur les réseaux sociaux. Tous, par ailleurs, n’ont pas eu à contacter le service client PlayStation pour obtenir réparation. De son côté, Sony refuse toujours de commenter la situation.

À lire — PS4, PS5 : les comptes PSN bannis ont été restaurés, ouf !