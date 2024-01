On sait pourquoi les trains allemands sont toujours en retard : leur système ferroviaire fonctionne sous MS-DOS et Windows 3

Dans un mélange surprenant de technologie ancienne et d'opérations critiques, une entreprise ferroviaire allemande recherche un administrateur pour gérer ses systèmes fonctionnant sous… Windows 3.11 et MS-DOS. Ceci démontre la longévité et la fiabilité de ces systèmes d'exploitation datant de 30 ans.

Alors que le monde de la technologie célèbre l'avènement de la mémoire vive GDDR7 de Samsung, vantée comme la plus rapide au monde. Que Windows 11 se pavane avec ses fonctionnalités de pointe telles que le Wifi 7 et l'intégration poussée de l'intelligence artificielle. Une scène tout à fait différente se déroule dans les coulisses du réseau ferroviaire allemand. Dans cette enclave, le temps semble s'être arrêté, où les tableaux d'affichage et les systèmes d'information des conducteurs reposent encore sur l'héritage de Windows 3.11 et MS-DOS, comme si ces technologies refusaient de prendre leur retraite.

Cette ironie n'échappe à personne. À une époque où l'on peut dialoguer avec des personnages de jeu vidéo grâce à l'IA, le réseau ferroviaire allemand semble s'accrocher à ses racines numériques, avec une fidélité nostalgique à des systèmes qui ont vu le jour bien avant l'avènement de ces innovations. Et pourtant, c'est précisément dans cette fidélité à des technologies éprouvées que réside le cœur battant des opérations ferroviaires en Allemagne, un rappel que, parfois, les solutions les plus anciennes continuent de servir fidèlement, malgré l'évolution incessante du paysage technologique.

Un voyage dans le temps : Windows 3.11 est au cœur du réseau ferroviaire allemand

Face à l'évolution rapide de la technologie, il est fascinant de constater que des systèmes d'exploitation comme MS-DOS et Windows 3.11, lancés il y a trois décennies, demeurent au cœur des opérations ferroviaires allemandes. Ces systèmes, opérant sur des machines équipées de processeurs 166MHz et de 8MB de RAM, gèrent les tableaux d'affichage des gares et les systèmes d'information des cabines de conduite. Ils fournissent des données techniques essentielles en temps réel aux conducteurs de trains à grande vitesse (en particulier les ICE 1 & 2, dont la vitesse maximale est de 280km/h) et régionaux. Cette persistance technologique s'explique par le principe bien ancré dans les systèmes critiques : “si ça fonctionne, il n'y a pas besoin de changer”.

L'utilisation continue de Windows 3.11 et MS-DOS dans les infrastructures ferroviaires allemandes met en lumière un aspect souvent méconnu de la technologie : sa durabilité. Alors que l'industrie se tourne vers des innovations de plus en plus avancées, certaines applications critiques restent fidèles à des solutions éprouvées, malgré leur âge. Cette situation soulève des questions sur l'équilibre entre l'innovation et la fiabilité, surtout lorsque la sécurité et l'efficacité des systèmes de transport en dépendent. Il est clair que, dans certains cas, les technologies anciennes continuent de jouer un rôle indispensable, même à l'ère du numérique.

Source : Gulp ; Hacker News