SFR sur le point de disparaître, le tribunal autorise la vente de l’opérateur

Le tribunal des activités économiques de Paris vient tout juste de valider le plan de restructuration d'Altice France. SFR fait partie des actifs à la vente. Un premier pas vers la disparition de l'opérateur ?

Comme vous le savez peut-être, SFR et sa maison-mère Altice traversent une période particulièrement compliquée depuis quelques mois. Pour cause, le groupe de Patrick Drahi affiche une dette colossale de 24 milliards d'euros.

Pour redresser le barre d'un navire en proie au naufrage, Altice France est parvenu à décrocher un accord avec ses créanciers il y a quelques mois. En échange de la réduction de sa dette de 8,6 milliards d'euros (ce qui la passerait donc à 15 milliards), ils pourront entrer au capital, à hauteur de 45 %.

Restez maintenant à présenter le plan aux autorités compétentes, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris… Et à obtenir son feu vert. C'est maintenant chose faite. En effet, l'institution vient d'approuver le plan de sauvegarde accélérée de la maison-mère de SFR ce lundi 4 août 2025.

A lire également : Vente de SFR – les abonnés doivent-ils s’inquiéter ? Faut-il changer d’opérateur dès maintenant ?

Altice France est autorisée à vendre SFR, c'est confirmé

Autant le dire tout de suite, il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour l'avenir de SFR. Loin de là. Pour cause, le parquet a décidé de ne pas suivre les réquisitions du ministère public émises lors de l'audience préliminaire du 22 juillet. A savoir exclure SFR et deux autres entreprises du plan de restructuration. Une exemption réclamée également par les syndicats des travailleurs.

Par conséquent, SFR et 8 autres filiales du groupe vont subir les conséquences de ce plan de restructuration massif. D'après les syndicats, c'est la porte ouverte à une vente à la découpe des actifs concernés, avec à la clé, des vagues de licenciements. “Ces filiales-là ne sont pas endettées, n'ont jamais souscrit de crédit auprès des créanciers avec qui cet accord a été passé, mais c'est tout de même nous qui sommes garants du remboursement de ces dettes et qui ferons les frais du remboursement”, assène Olivier Lelong, délégué syndicat central de la CFDT.

Dans un message envoyé en interne aux salariés de l'opérateur, le PDG d'Altice France a tenté de rassurer les troupes en précisant “qu'aucune offre de rachat, pas même indicative, n'a été reçue à la date”. Néanmoins, on sait déjà que Free, Bouygues Telecom et Orange ont manifesté leur intérêt pour récupérer une part du gâteau. Plusieurs acteurs étrangers sont également en discussions, comme l'opérateur saoudien STC. Toutefois, un partage des activités de SFR entre Free et Bouygues paraît le plus probable, avec Orange en embuscade pour récupérer quelques miettes… Et ne pas perdre sa position du leader du secteur.

Source : Le Figaro