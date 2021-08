Ces 20 applications Android ruinent la batterie de votre smartphone, désinstallez-les

Une étude a dressé la liste des 20 applications Android qui consomment le plus de batterie. Pour préserver l'autonomie de votre smartphone, il est conseillé de désinstaller les applications de la liste. Parmi les applis épinglées, on trouve cependant des outils devenus incontournables, comme Skype, Facebook ou Instagram.

pCloud, une entreprise spécialisée dans le stockage dans le cloud, a publié une étude consacrée aux fonctionnalités qui consomment le plus la batterie des smartphones. Sans surprise, ce sont les applications qui ruinent davantage l'autonomie de nos smartphones, qu'il s'agisse d'un téléphone Android ou d'un iPhone. L'étude note d'ailleurs que 93% des utilisateurs de smartphones ouvrent quotidiennement un foule d'applications.

Toujours d'après les informations collectées par pCloud, les applications les plus gourmandes sont celles qui exploitent plusieurs fonctionnalités d'un smartphone, comme l'appareil photo ou la géolocalisation. “Nous avons pu calculer lesquelles des 100 applications les plus populaires sont les plus exigeantes”, explique pCloud dans son communiqué.

La liste des 20 applications Android qui consomment le plus de batterie

En tête de liste, pCloud épingle l'application compagnon Fitbit. L'application destinée aux utilisateurs d'un bracelet Fitbit exploite les quatre fonctionnalités plus exigeantes d'un smartphone : la caméra, l'emplacement géographique, le microphone et la connexion Wifi. Elle s'accompagne donc d'une forte baisse de l'autonomie de la batterie.

Fitbit Verizon Uber Skype Facebook Airbnb BIGO LIVE Instagram Tinder Bumble Snapchat WhatsApp Zoom YouTube Booking.com Amazon Telegram Grindr Likee LinkedIn

Comme le souligne pCloud, la plupart des applications qui consomment la batterie des smartphones Android sont des réseaux sociaux. On trouve notamment Facebook, Instagram, Snapchat ou encore Linkedin. On retrouve aussi plusieurs applications de messagerie instantanée, dont WhatsApp, Telegram ou Skype.

“En moyenne, Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, WhatsApp et Linkedin permettent à 11 fonctionnalités supplémentaires de s'exécuter en arrière-plan, telles que les photos, le wifi, les emplacements et le microphone. Tous ces éléments nécessitent plus de puissance pour fonctionner et, en fin de compte, exigent plus de votre téléphone et de sa batterie”, détaille pCloud. Pour améliorer l'autonomie de votre smartphone Android, l'étude recommande d'opter pour des applications alternatives à celles mentionnées ci-dessus.

