Télécharger Zoom APK gratuit sur Android

Zoom est une application de vidéoconférence qui vous permet d’interagir virtuellement avec vos collègues et vos proches lorsque vous êtes éloignés d’eux. Rapide et très conviviale, la plateforme est disponible gratuitement sur PC, sur vos terminaux mobiles ou via internet.

Qu'est ce que Zoom

Zoom Cloud Meetings, ou Zoom pour faire simple, est une plateforme de visioconférence en ligne qui a été créée en 2011 par la société californienne Zoom Video Communications. Disponible gratuitement, le service vous permet d’organiser, de rejoindre ou de partager des réunions en vidéoconférence. Cette version gratuite de Zoom est entièrement fonctionnelle et répond à la plupart des besoins des utilisateurs.

Zoom doit une grande partie de sa popularité actuelle à l’engouement général vers le télétravail causé par la pandémie du COVID-19. Dès lors, la plateforme est devenue un incontournable du monde professionnel. Plus de la moitié des compagnies du Fortune 500 auraient utilisé la plateforme en 2020 et des chiffres récents indiquent même qu’un pic de plus de 300 millions d’utilisateurs a été atteint en un jour en avril 2020.

L’application est disponible pour tous les appareils disposant d’un navigateur Internet ainsi que pour les tablettes et les smartphones fonctionnant sous Android ou iOS.

Quelles sont les fonctionnalités principales de Zoom ?

En substance, Zoom est un service de vidéoconférence, hébergé dans le cloud, que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos contacts professionnels ou personnels. Totalement sécurisée, l’application vous permet d’organiser, de rejoindre ou d’inviter un collègue pendant une visioconférence. Dans ce dernier cas, la personne est invitée soit en utilisant son adresse de messagerie, soit en ajoutant son contact Zoom. Il n’est donc pas nécessaire que l’invité s’inscrive sur la plateforme.

D’une part, grâce aux services de stockage en ligne du genre de Dropbox ou Google Drive, Zoom vous permet le partage de fichiers (documents textes, fichiers audios, images, vidéos, URL) avec vos collègues. Il vous est même possible de partager une partie ou l’intégralité de votre écran ou de votre tableau blanc en choisissant la caméra qui sera utilisée.

D’autre part, il vous est possible de discuter ou d’envoyer des messages aux participants présents dans la réunion. Vous aurez alors le choix entre discuter avec tout le monde, avec un sous-groupe ou avec un collègue en particulier. La fonctionnalité de création de sondage avant ou pendant la webconférence est particulièrement intéressante dans ce contexte.

Bien entendu, vous pouvez gérer les participants en les divisant en sous-groupes et vous pouvez même enregistrer la conférence toute entière ainsi que toutes vos interactions avec les participants pour une diffusion en différé.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version de Zoom ?

Parmi les nouveautés apportées par la nouvelle version de Zoom, on peut noter la possibilité de ne plus avoir à télécharger le client Zoom pour utiliser le service. En effet, la plateforme est désormais disponible de façon totalement dématérialisée sur le site officiel de l’entreprise. Il vous suffira donc de vous y rendre et d’utiliser une extension greffée à votre navigateur Internet pour bénéficier du service proposé par le service.

Par ailleurs, une mise à jour majeure a été apportée concernant le volet sécurité de Zoom. Suite aux incidents répétitifs de Zoombombing qui ont touchés les réunions non protégées par mot de passe, la société a décidé de renforcer le chiffrement afin de protéger la vie privée des utilisateurs. Il est désormais obligatoire de verrouiller une réunion avec un mot de passe et le chiffrement de bout en bout est disponible en option depuis juillet 2020. De plus, Zoom dispose dorénavant d’une salle d’attente et autorise la suppression des participants non désirés.

La nouvelle version de l’application autorise actuellement aux hôtes d’une conférence de mettre en pause une réunion pour traiter les incidents divers qui peuvent se produire au cours de la session. À cette fonctionnalité vient s’ajouter un système de détection des liens de conférences rendus publics sans le consentement des organisateurs. Ces derniers seront alors avertis automatiquement si une telle situation venait à se présenter.

Quelles sont les différences entre la version gratuite et les versions payantes de Zoom ?

La version gratuite de Zoom vous permet de rassembler jusqu’à 100 participants dans un même salon de discussion. Toutefois, la durée maximale d’une réunion est restreinte à 40 minutes à partir de 3 participants. La version gratuite vous permet également de profiter de toutes les fonctionnalités offertes par le logiciel, mais sachez que vous ne pourrez vous connecter qu’à partir d’un seul appareil (ordinateur, tablette, smartphone) à la fois.

Les versions payantes de Zoom se déclinent en plusieurs offres (Pro, Business et Entreprise) qui viennent enrichir les fonctionnalités de la version gratuite. L’offre Pro permet à l’hôte de créer des identifiants personnels, d’enregistrer autant de réunions dans le cloud tant que la durée totale ne dépasse pas 24 h.

L’offre Business permet, quant à elle, d’associer des URLs personnalisés aux réunions, de bénéficier d’un service de transcription des réunions et d’obtenir un support client personnalisé. L’offre Entreprise est destinée aux structures de plus de 1 000 employés. Cette dernière autorise un stockage illimité dans le cloud, propose un gestionnaire de réussite client et offre plusieurs promotions portant sur les séminaires en ligne et les salles Zoom.

Pour pouvoir utiliser Zoom sur votre ordinateur, plusieurs options s’offrent à vous. Si vous n’êtes pas administrateur de votre ordinateur, lancez votre navigateur web et rendez-vous sur le site officiel de la plateforme. Une fois sur place, vous devrez télécharger une extension vous permettant de participer à votre réunion.

Ces extensions sont disponibles pour Google Chrome et Mozilla Firefox et elles vous permettent de profiter de toutes les fonctionnalités de Zoom quel que soit votre système d’exploitation. Des extensions pour Microsoft Outlook et Skype Entreprise sont également proposées.

Sachez par ailleurs que Zoom propose également un logiciel, dénommé « Client Zoom pour les réunions », qui peut être installé gratuitement sur votre ordinateur Mac ou PC. Pour organiser votre réunion, il vous faudra installer le logiciel « Salles Zoom pour salles de conférence » disponible en téléchargement gratuit sur le site de l’entreprise.

Par contre, si vous désirez utiliser Zoom sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez télécharger librement la dernière version de l’application dans l’App Store. Celle-ci nécessite alors iOS 8.0 ou plus pour fonctionner sur iPhone, iPad ou iPod touch. Zoom est également disponible dans le Play Store et il vous faudra Android 5.0 ou une version ultérieure pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Quelles sont les meilleures alternatives à Zoom ?

Plusieurs alternatives à Zoom sont disponibles gratuitement sur Internet.

Skype

Skype est une application de vidéoconférence de Microsoft. Tout comme Zoom, Skype permet le partage de fichiers, de médias ou de l’écran de votre bureau. Elle bénéficie également d’un service de messagerie instantanée et de téléphonie Internet. Sa fonctionnalité de visioconférence autorise jusqu’à 50 participants sans obligations de s’inscrire ou de créer un compte.

L’application peut être utilisée directement via le navigateur, être installée sur votre ordinateur fonctionnant sous Windows, Linux ou MacOS ou sur vos appareils mobiles munis d’Android, de iOS ou de Windows Phone.

Microsoft Teams

Toujours du côté de Microsoft, l’application de communication collaborative Microsoft Teams offre les fonctionnalités d’appel vidéo ou audio, de partage et de stockage de fichiers ainsi que de messagerie instantanée. Teams peut gérer jusqu’à 9 stream vidéos en simultanée et propose des fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de demander la parole lors d’une réunion ou l’accès à plusieurs statistiques sur les réunions passées.

Par ailleurs, Teams est parfaitement intégré à Microsoft 365 et OneDrive, ce qui lui permet de faciliter le travail collaboratif sur Word, Excel ou PowerPoint. L’application est disponible depuis n’importe quel PC via le service en ligne ou via les versions mobiles sur smartphone et tablettes.

WebEx Meetings

Le géant américain Cisco Systems propose pour sa part un logiciel et une application mobile de vidéoconférence dénommée WebEx Meetings. Tout comme ses concurrentes, WebEx Meetings met à disposition de ses utilisateurs les fonctionnalités de base de communication, de réunion et de collaboration en ligne. Totalement flexible, ce service s’adapte facilement à la taille de votre structure (réunion en petite équipe ou conférence jusqu’à 3 000 participants). De plus, la plateforme est disponible gratuitement sur Windows ou Mac pour les versions desktop et dans le Play Store ou l’App Store pour les versions mobiles.

GoToMeeting

On terminera cette liste avec le service en ligne GoToMeeting proposé par la société LogMeln. Il s’agit d’un service de réunion, de messagerie instantanée, de partage d’écran et de visioconférence en ligne. Toutefois, la version gratuite de l’application n’autorise pas l’échange de fichiers ni l’enregistrement des réunions. De plus, les réunions sont gérées via l’application web et sont restreintes à 40 minutes pour un nombre de participants limité à 4. Le service est cependant accessible à tous car elle s’exécute à travers les navigateurs Internet.