Oppo dévoile une technologie de charge rapide qui protège la batterie et améliore sa durée de vie

Oppo a présenté une nouvelle version de sa technologie VOOC. Celle-ci n’améliore pas la puissance de la charge, mais s’intéresse plutôt à la santé de la batterie et sa protection durant les cycles de charge. En analysant les informations du composant, le système adapte la puissance pour gagner en efficacité. Explications.

La charge rapide est plus que jamais un sujet actuel. En effet, nous nous divertissons, jouons et travaillons de plus en plus sur nos smartphones. Et les conditions sanitaires depuis début 2020 ont fortement amplifié cet usage. Puisque nous utilisons plus intensément nos appareils électroniques, nous les rechargeons plus souvent. Ce qui a un impact sur la durée de vie de la batterie (et donc sur l’appareil en lui-même).

Lire aussi – Oppo reconnaît que la recharge rapide 125W abîme la batterie

Très récemment, Oppo a organisé une conférence dédiée à la charge rapide, l’un de ses domaines de prédilection. Cette conférence, appelée Flash Charge Open Day, a donné l’occasion à la marque de dévoiler quelques nouveautés sur sa technologie propriétaire VOOC Charge. Des nouveautés qui n’améliorent pas la puissance de la charge rapide, mais qui optimisent et fiabilisent son utilisation.

Oppo Super VOOC : une charge rapide plus intelligente pour améliorer la durée de vie de la batterie

Au cœur de ces nouveautés, nous retrouvons une intelligence artificielle qui va adapter le comportement de la charge en fonction de l’état de la batterie, ainsi que de l’utilisation qui est faite du smartphone. Si la batterie montre des signes de chaleur (soit parce qu’il fait chaud, soit parce que le smartphone est utilisé pendant la charge), la puissance va diminuer. Si, au contraire, tous les signes sont au vert, le système utilise la puissance maximale.

Cette inspection s’attardera notamment sur la dernière partie de la charge, quand la puissance est réduite fortement. Résultat : même si la puissance n’augmente pas, le temps de charge est réduit jusqu’à 20 % selon Oppo. Grâce à cette nouvelle technologie de charge plus intelligente, le constructeur promet qu’une batterie garde plus de 80 % de sa capacité, même avec 1500 cycles de charge (soit quatre ans d’utilisation environ).

Rappelons que la dernière version intégrée à un smartphone s’appelle Super VOOC 2.0. Elle offre une puissance maximale de 65 watts. Et elle recharge un smartphone tel que le Find X2 Pro ou le Find X3 Pro en moins de 40 minutes. Au quotidien, c’est impressionnant, parce que cela veut dire qu’une vingtaine de minutes suffisent pour récupérer plus de la moitié de la batterie. La marque a également présenté Flash Charge, avec une puissance de 125 watts. Mais elle n'est pas encore utilisée dans un smartphone commercial.