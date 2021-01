Télécharger Snapchat APK gratuit sur Android

Lancée en 2011 sur l’App Store et en 2012 sur Android, l’application Snapchat s’est vite attirée les foudres des géants du Web Facebook et Google. Les deux entités ont tenté de calmer son ardeur en proposant des rachats qui se sont soldés par des échecs. Snapchat a tenu bon et la plateforme est devenue une application phare qui rassemble plusieurs millions d’utilisateurs à travers le monde. Découvrez le secret de son succès.

Qu'est ce que Snapchat ?

L’application gratuite de partage photo et vidéo a le vent en poupe. Sa montée en puissance résulte de son accessibilité, de la richesse de ses contenus et de son audience.

Un réseau 100% mobile

Snapchat arrache la première place dans le classement des plateformes mobile friendly. L’ensemble de ses contenus est accessible sur les appareils mobiles. C’est pourquoi la plateforme est le réseau social de prédilection des jeunes qui passent en moyenne 2 heures par jour sur leur smartphone.

Conscient de cet impact, les entreprises tournent le constat en leur faveur. Disposer d’un compte professionnel sur Snapchat est devenu la solution ultime pour gagner en visibilité. Nul doute que son accessibilité fera la part belle à son ascension sur le sommet de la gloire numérique.

Des contenus variés

Le contenu multimédia est roi sur Snapchat. La plateforme mise sur les photos et les vidéos éphémères afin d’attirer et de retenir l’attention de ses utilisateurs. Cependant, l’application ne se contente guère de simples fichiers.

Elle propose une pluralité de possibilités de personnalisation des contenus ainsi que de filtres, gage de l’unicité des informations et de la pertinence du contenu.

La plateforme invite les professionnels à promouvoir leur marque en montant des stories, en filmant leur équipe dans les coulisses ou en diffusant des évènements professionnels en direct. C’est ainsi que les professionnels se créent une image de marque en cohérence avec leur valeur.

Une audience large

Tous les jours, plus de 190 millions d’internautes, dont 10 millions en France, sont actifs sur le réseau social. L’application rassemble une communauté composée de :

personnalités cinématographiques

stars de la mode

sportifs professionnels

star du petit écran…

En dehors des personnalités connues, l’interface est aussi le point de rendez-vous des générations X, Y et Z. Il est à noter que la plateforme impose un âge minimum de 13 ans. Les entreprises qui ciblent les jeunes publics ont tout intérêt à se frayer un chemin sur Snapchat.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version de Snapchat ?

En dehors de l’envoi et de la réception d’images et de vidéos qui s’effacent au bout de quelques minutes, la plateforme propose bien d’autres fonctionnalités.

De nouveaux outils de navigation

Un nouvel élément s’est introduit au sein de la plateforme : l’Action Bar. Il s’agit d’une nouvelle barre de navigation localisée en bas de l’écran. Son objectif tend vers la fluidité et la simplicité de la navigation.

Auparavant, les utilisateurs étaient contraints de glisser l’écran vers le bas afin de géolocaliser leurs amis, rendant la fonctionnalité peu intuitive. Désormais, la géolocalisation est accessible via la première icône accessible en partant de la gauche.

L’icône située à droite de l’écran se consacre à la section « Découvrir ». Elle défile les actualités et les stories des amis et des comptes célèbres. Ces nouvelles options rendent la plateforme facile à prendre en main.

De nouveaux partenariats conduisant à de nouvelles fonctionnalités

Snapchat a entretenu des partenariats avec Plantsapp (une application mobile d’identification des plantes), DogScanner (une application mobile d’identification des races de chien) et Yuka (une application mobile d’identification de la qualité nutritionnelle d’un aliment à partir de son code barre). Ces collaborations ont donné naissance à de nouvelles fonctionnalités :

l’identification à 90% des plantes et des arbres par une image

la détermination de la race d’un chien par une photo

l’estimation de la qualité des ingrédients d’un aliment via le code-barre

L’entreprise Snap inc. a aussi noué des relations étroites avec :

la NBA

la NFL

Disney

ESPN

NBCUniversal

ViacomCBS

Les accords se traduisent par l’apparition de nouveaux programmes.

Happening Now

Une nouvelle fonctionnalité s’ajoute à Snapchat baptisée Happening Now. L’option fournit les actualités chaudes et les faits divers. Les informations tournent autour du divertissement, du sport, de la télévision, de la politique, de l’horoscope, de la culture, de la société… Aussi, les données sont modelées de manière à être faciles à consommer. En d’autres mots, les textes revêtent la forme habituelle des contenus : messages, images et vidéos et accessibles sur mobile.

Bloomberg, ESPN, E!, The Washington Post, Reuters, BuzzFeed et NowThis rassemblent les principales sources. Les horoscopes proviennent de Sanctuary, tandis que les informations météorologiques sont tirées d’AccuWeather.

Avec quels OS Snapchat est-il compatible ?

Snapchat est accessible sur les terminaux mobiles. Néanmoins, les PC peuvent accéder aux données, à quelques différences près.

Les smartphones compatibles avec Snapchat

La dernière version de Snapchat semble très sélective et n’est pas compatible qu’à une poignée d’appareils mobiles, en l’occurrence : iPhone 5C, Samsung Galaxy (Alpha, S4 Mini, S5, S6 et Galaxy Note), LG (G2, G3 et G4), HTC (One M7, One M8 et One M9), Sony Xperia Z3, Google Nexus 6, Wiko Sunset et Wiko Wax.

Les smartphones incompatibles sont Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia T, Sony M4 Aqua, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend, Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy Tab, Apple iPod touch, Huawei Mate S, Orange Nura, HTC One X, Lenovo A806, Wiko Lenny…

La compatibilité sur PC

Snapchat n'est pas compatible avec les PC mas vous pouvez tout de même ouvrir votre compte et assurer la gestion de votre liste d’amis et de vos données confidentielles sur ordinateur. Cependant, la version en ligne depuis un navigateur ne permet ni la publication d’images ni l’envoi de contenus multimédia.

Afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs, Snapchat a ajouté la fonction Snap Caméra, disponible depuis un ordinateur doté d’une webcam. Elle donne libre accès aux filtres et aux effets spéciaux proposés dans la version mobile de l’application.

Par ailleurs, la seule solution pour utiliser Snapchat avec un PC est l’installation de l’émulateur BlueStacks compatible avec Windows et Mac.

La différence entre Snapchat gratuit et Snapchat payant ?

En règle générale, Snapchat est une application mobile libre. Cependant, un paiement mensuel débloque des fonctionnalités supplémentaires.

Les fonctionnalités gratuites de Snapchat

Dans la version gratuite, Snapchat propose la publication d’images avec des légendes. Cette option a été sa première fonction.

En mai 2012 apparaît l’option message vidéo de 10 secondes. Les stories, le chat et les geofilters (la personnalisation des images avec des décorations et des filtres) s’ajoutent en 2014.

Une nouvelle rubrique baptisée « Découvrir » se consacre aux annonceurs. Elle permet la création de contenus à vocation publicitaire, mais dans un format court. La plateforme a ensuite fabriqué les geofilters sponsorisés qui propulsent la visibilité d’un contenu.

Une fonctionnalité innovante a bouleversé l’usage de Snapchat. Il s’agit de la création de filtres personnalisés.

Les fonctionnalités payantes de Snapchat, quel intérêt ?

En 2015 a été lancée une fonctionnalité payante. Elle permet aux utilisateurs de revoir leurs messages. Sa mise en place fait suite à la frustration de certains abonnés qui ne peuvent pleinement profiter des snaps (des images) qu’ils reçoivent. Ainsi, le paiement accorde une rediffusion de tous les messages éphémères reçus. Une fonction replay multiple donne droit à plusieurs rediffusions en fonction du paramétrage.

Malheureusement, cette nouveauté n’a pas été au goût de tous les utilisateurs, préférant les côtés éphémères et spontanés des messages qui font l’originalité de Snapchat.

Quelles sont les meilleures alternatives à Snapchat ?

Snapchat fait face à l’ascension de plusieurs concurrents, mais la plateforme conserve sa place de leader.

Wickr Me

Wickr Me a émergé de la Toile en 2012. Disponible sur iPhone et iOS, la plateforme fonctionne à la manière de Snapchat. Elle permet l’envoi de vidéos, de messages et d’images qui s’effacent au bout d’un certain temps. Cependant, vous pouvez paramétrer la durée de vie d’un message. Elle permet également d’effectuer des appels en direct, une option profitable pour les comptes professionnels.

L’interface se démarque par l’existence d’un cryptage de bout en bout. Les échanges entre tous les utilisateurs sont cryptés, assurant un haut niveau de sécurité. L’accès est totalement libre et n’implique aucun abonnement.

Facebook

Facebook est, sans conteste, l’application la plus utilisée à travers le monde. La plateforme de médias sociaux recèle des fonctionnalités semblables à Snapchat. Les utilisateurs peuvent publier des contenus et des stories éphémères qui disparaissent au bout d’un moment. Ils publient des statuts, des vidéos et des photos à seulement une poignée d’individus ou à l’ensemble de la communauté. La plateforme permet aux abonnés de suivre des pages de célébrités.

Le site de réseautage social propose aussi des filtres et une musique de fond qui accompagne les stories.

Snow

Snow n’est pas une application mobile à proprement parler. Il s’agit plutôt d’une application de caméra complète qui intègre une diversité de filtres de beauté. L’interface invite ses utilisateurs à prendre des photos et à les personnaliser en y ajoutant :

des autocollants

du maquillage

de la neige

des filtres de visage

Une autre fonctionnalité propose la création d’images à partir de filtres faciaux, des accessoires et des lentilles. Inspiré de Snapchat, une ultime option invite à l’échange de visage. Pour profiter de ses fonctions, dirigez-vous sur le site officiel et créez votre compte Snow à partir de votre compte Facebook ou de votre numéro de téléphone.