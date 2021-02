Télécharger YouTube APK gratuit sur Android

YouTube est un service de stockage en ligne qui vous permet d’ajouter, de consulter ou de partager des vidéos en streaming. Ludique et facile à utiliser, ce service est mis gratuitement à la disposition des particuliers et des professionnels. L’outil est accessible en utilisant votre navigateur internet ou en téléchargeant l’application mobile pour smartphone et tablette.

Qu'est ce que Youtube

YouTube est un hébergeur de vidéos en ligne et un réseau social qui permet d’accéder à une multitude de contenus médias tels que des émissions télévisées, de la musique, des documentaires, des dessins animés ou encore des bandes annonces de films.

Créé en 2005 par trois employés de Paypal et racheté en novembre 2006 par Google, YouTube a su s’imposer comme la première plateforme de vidéo en streaming au monde.

Le service est le deuxième site le plus visité derrière Google. Avec environ 350 millions d’utilisateurs en 2009 contre plus de 2 milliards en 2020, la plateforme enregistre une progression qui ne peut que faire pâlir ses concurrents. YouTube, c’est aussi plus de 500 heures de contenus publiés chaque minute et plus d’un milliard de vidéos consultés par jour.

Le service proposé par la marque est accessible gratuitement depuis n’importe quel navigateur internet. YouTube propose également une application pour les smartphones et les tablettes qui fonctionnent sur Android ou iOS.

Quelles sont les fonctionnalités principales de YouTube ?

YouTube propose une large panoplie de fonctionnalités pour les utilisateurs et les créateurs de contenus. Lorsque vous vous rendez sur la plateforme ou que vous lancez l’application mobile, vous arrivez sur la page d’accueil à partir de laquelle vous aurez accès au menu, à la barre de recherche et aux pages des Tendances, des Abonnements et de la Bibliothèque.

Cette page d’accueil est généralement un mur de vidéo qui regroupe les médias que vous avez consultés dernièrement, les propositions de contenus qui correspondent à vos goûts, les dernières publications des chaînes que vous suivez et les vidéos tendance du moment.

Pour les utilisateurs standards

Si vous désirez consulter un média en particulier ou faire une recherche générale sur un sujet qui vous intéresse, il vous suffit de saisir le mot clé correspondant dans le moteur de recherche de YouTube. Celui-ci vous permettra même d’affiner, de filtrer ou de trier votre recherche suivant divers critères comme la date de mise en ligne, la pertinence, le type (vidéo, chaîne, playlist, etc.) ou la durée du média. Une fois votre recherche effectuée, le service vous proposera une liste pertinente de vidéos en lien avec votre requête.

En cliquant sur une vidéo de votre choix, vous serez redirigé vers la Page de la vidéo où vous aurez la possibilité de visionner le média ou de vous abonner à la chaîne de l’utilisateur qui a uploadé la vidéo. En effectuant cet abonnement, vous serez averti lorsqu’une nouvelle vidéo sera publiée par l’utilisateur en question.

La page de la vidéo vous permet également d’obtenir des informations complémentaires comme le nombre de vues ou le nombre de likes sur la vidéo. Par ailleurs, c’est à partir de cette page que vous aurez la possibilité d’ajouter le média dans vos favoris ou dans votre Playlist, de laisser un commentaire, de liker et de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés ou sur votre site web personnel.

Pour les créateurs de contenus

Si vous disposez d’un compte Google, vous aurez accès à plusieurs autres fonctionnalités parmi lesquelles la possibilité de créer votre propre chaîne, d’y publier vos propres vidéos ou de créer des playlists que vous pouvez partager avec les autres utilisateurs.

Pour mettre en ligne vos vidéos, il vous suffit d’utiliser l’outil de téléchargement de YouTube. Cet outil vous permet de charger un fichier vidéo disponible sur votre ordinateur ou votre mobile, d’effectuer une capture avec votre webcam ou d’insérer un diaporama et des vidéos Hangouts.

En outre, la plateforme vous propose un éditeur de vidéo qui vous permet d’effectuer facilement vos montages, vos retouches ou simplement d’ajouter du texte ou du son à votre vidéo.

Par ailleurs, pour vous permettre une meilleure gestion de votre chaîne, YouTube a développé un outil dénommé “Creator Studio”. Cette fonctionnalité propose un tableau de bord avec un gestionnaire de vidéo, un outil de gestion des abonnés et des commentaires et un gestionnaire de vidéo.

Vous aurez de plus accès à YouTube Analytics qui vous permet de suivre vos statistiques telles que le nombre de vues, les commentaires, les likes, les 10 vidéos les plus vues ou même les types d’appareils utilisés par ceux qui ont consulté vos contenus.

Quelles sont les nouveautés de YouTube ?

YouTube ne cesse de se réinventer pour satisfaire ses utilisateurs. Les nouvelles fonctionnalités disponibles démontrent encore une fois pourquoi la plateforme tient la plus haute marche du podium en termes de vidéo en ligne.

YouTube Stories

En 2018, YouTube a développé la fonctionnalité Stories pour les créateurs de contenu ayant plus de 10 000 abonnés. Il s’agit du même outil que celui proposé par Facebook à la différence que les stories de YouTube sont disponibles pendant sept jours.

YouTube Shorts

Toujours dans le même ordre d’idées des fonctionnalités tirées des autres applications, YouTube s’est inspiré de la réussite de TikTok pour mettre en place la fonctionnalité Shorts. Il s’agit d’un outil qui vous permet de créer des contenus vidéos courts et accrocheurs que vous pouvez visionner à l’infini par simple défilement de l’écran.

La durée des vidéos est actuellement limitée à 15 secondes et le service est uniquement disponible sur mobile. Avec Shorts, vous pouvez aussi importer les médias enregistrés dans votre téléphone, y ajouter des annotations ou décider d’enregistrer la vidéo comme brouillon pour une publication ultérieure.

Direct YouTube

La fonctionnalité Direct YouTube vous permet de créer des vidéos en direct. Vous aurez accès à l’outil à partir de l’onglet “Direct” qui présente également les vidéos actuellement en live, ceux qui l’ont été et ceux qui seront diffusés dans un futur proche.

YouTube Select

Le modèle économique de YouTube repose sur la publicité. Des offres commerciales apparaissent régulièrement lorsque vous visionnez une vidéo et le seul moyen d’éviter ces publicités est de souscrire à l’offre YouTube Premium.

Toutefois, face à l’augmentation récente du temps de visionnage de YouTube sur des supports à grand écran (smart TV), le service a décidé de lancer la fonctionnalité YouTube Select. Il s’agit d’un nouveau format de contenus publicitaires qui permet aux marques de proposer des vidéos sur mesure afin de cibler une clientèle particulière.

Pour bénéficier des fonctionnalités proposées par YouTube, vous avez le choix entre l’utilisation du service en ligne ou le téléchargement de l’application mobile. Si vous optez pour le site internet, vous aurez directement accès au service à partir de votre navigateur web. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site officiel de YouTube.

Vous pouvez obtenir l’application YouTube en le téléchargeant directement dans le Play Store ou dans l’App Store. Votre appareil devra toutefois fonctionner sous Android 4.4 ou une version ultérieure. Pour les iPad ou iPhone, la configuration minimale requise pour le système d’exploitation est iOS 11.0.

Quelles sont les applications similaires à YouTube ?

Dailymotion

Le principal concurrent de YouTube est le français Dailymotion. Ce service est totalement gratuit et vous pouvez créer un compte pour retrouver les vidéos que vous avez enregistrées comme favoris.

Parmi les points forts de Dailymotion figurent la possibilité d’uploader des vidéos jusqu’à 2 Go de taille et jusqu’à 60 minutes de durée. Vous pourrez également monétiser vos contenus et utiliser un outil d’analyse pour gérer vos revenus.

Tout comme YouTube, ce service est disponible directement en ligne ou à partir d’une application mobile téléchargeable sur Windows App, Google Play Store ou Apple Store.

Vimeo

L’américain Vimeo est une plateforme qui permet aux créateurs, aux photographes et aux musiciens de diffuser des vidéos artistiques en streaming. La plateforme offre un nombre élevé de fonctionnalités et possède la particularité de ne pas contenir des publicités.

Avec la version gratuite de Vimeo, vous pouvez par exemple uploader jusqu’à 500 Mo de vidéos par semaine, et ce, en qualité 4K ultra-HD. Vous aurez également accès à une galerie de tutoriels pour vous aider à utiliser la plateforme et vous pouvez même télécharger un média pour le consulter en mode hors-ligne.

Vimeo est disponible sur Android, iOS et Windows Phone ainsi que sur tous les appareils qui disposent d’un navigateur internet.

Metacafe

Metacafe est un site web gratuit de partage de vidéo conçu pour être une alternative à YouTube et Dailymotion. Le service est réservé à la diffusion de vidéos de courtes durées dans la catégorie des films, des jeux vidéo, des sports, de la musique et de la télévision.

La plateforme offre des contenus venant de particuliers ou de professionnels, mais permet également aux marques de présenter leurs produits. Le service vous permet d’uploader des contenus sans limites de capacité et l’enregistrement est totalement gratuit.

Le service proposé par Metacafe est accessible en ligne ou en téléchargeant l’application mobile pour Android sur Google Play Store. La version pour iOS n’est malheureusement pas disponible.