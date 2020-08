ZTE va lancer le premier smartphone avec capteur selfie sous l’écran

ZTE devrait présenter prochainement le premier smartphone commercial avec un capteur selfie caché sous l’écran. L’information a été confirmée par le président de la division smartphone de la marque. Le mobile s’appellera l’Axon 20 5G. Si cela se confirme, ZTE supplanterait Oppo, Xiaomi et Vivo qui travaillent aussi sur cette technologie.

Hormis la gamme Nubia, ZTE n’est certainement plus l’entreprise que nous avons pu connaître il y a 10 ans. Moins de smartphones disponibles. Grosse amende de la part des États-Unis après avoir violé un embargo. Accusé par la Maison-Blanche des mêmes maux que Huawei concernant la sécurité nationale. Mais ZTE continue tout de même à développer de nouveaux smartphones et à participer à la vie du secteur.

Nous en voulons pour preuve le prochain lancement de la marque. Ni Fei, le président de la marque Nubia et nouveau président depuis juin 2020 de toute la division smartphone de ZTE, a publié un message sur son compte Weibo. Dans celui-ci, il explique qu’il présentera prochainement le premier smartphone commercial doté d’un capteur selfie caché sous l’écran, certainement grâce à la solution de Visionox. Il ne précise pas quand le téléphone sera dévoilé. Mais le mois d’août ou le mois de septembre semble être une bonne hypothèse.

Un modèle de la gamme Axon

Quant à l’identité du smartphone, il devrait s’agir de l’Axon 20 5G. En effet, le dirigeant de ZTE a posté son message avec un smartphone portant ce nom commercial. Et, à côté de ce nom, vous pouvez lire la mention « under-screen camera ». Difficile de faire plus limpide. Reste à savoir quelle plate-forme accompagnera ce capteur selfie sous l’écran. S’agissant d’un modèle de la gamme Axon, il s’agira d’un téléphone premium, bien sûr. Peut-être une version actualisée de l’Axon 11 5G officialisé en mars dernier et illustrant cet article.

Si ZTE parvient effectivement à lancer son premier smartphone avec capteur selfie sous l’écran dans les prochaines semaines, la marque devancera ses grands concurrents chinois, notamment ceux qui ont d’ores et déjà présenté des prototypes fonctionnels ces 18 derniers mois. Nous pensons notamment à Xiaomi qui a présenté un tel modèle en juin 2019, Oppo qui a fait de même en décembre dernier et Vivo qui a dévoilé l’Apex 2020 en février dernier. Même Huawei travaille sur le sujet.

Source : Gizchina