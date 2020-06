Le premier smartphone avec capteur photo sous l’écran sera bientôt officiel

Un sous-traitant chinois annonce le début de la production de masse de capteurs photo fonctionnant à travers un écran. Le premier smartphone équipé de cette solution pourrait être annoncé avant la fin de l’année 2020, voire début 2021. Tous les industriels ne sont cependant pas convaincus qu’elle sera qualitative. Xiaomi en fait partie.

Depuis bientôt quatre ans, les concepteurs de smartphones tentent d’éliminer les bordures autour des écrans, ainsi que les composants qui freinent cette tendance. Cela a commencé avec le lecteur d’empreinte digitale, d’abord déporté à l’arrière des mobiles (ou sur les côtés), puis sous l’écran. Cela a continué ensuite avec le capteur selfie. Ce dernier a d’abord élu domicile dans des encoches plus ou moins grandes, solution popularisée par l’iPhone X. Plus récemment, ce capteur est plutôt intégré dans un trou ou dans un tiroir motorisé.

Lire aussi – Xiaomi, Oppo, Samsung : des smartphones avec capteur photo sous l’écran arrivent avec le Snapdragon 875

La prochaine étape est l’intégration du capteur selfie sous l’écran. Nous pensons par exemple au prototype signé Oppo. Ce dernier a été présenté en fin d’année dernière au Mobile World Congress Shanghai. Nous pensons aussi à celui de Xiaomi, dévoilé au début de l’été 2019. Le prototype le plus récent est l’Apex 2020 de Vivo. Présenté en février 2020, il aurait dû être l’une des stars du MWC de Barcelone. Et son capteur photo frontal placé derrière l’écran n’était que l’une des innovations technologiques dont il profitait.

Un lancement prévu entre fin 2020 ou début 2021

Jusqu’ici, il ne s’agit donc que de prototype, en attendant qu’un sous-traitant présente une solution prête pour la production de masse. C’est désormais chose faite, à en croire le média chinois IT Home qui révèle que l’équipementier Visionox a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Sa technologie, appelée « InV see », va être produite en masse durant l’été. Et les premiers terminaux équipés sont donc attendus entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021.

Bien sûr, cette solution n’est compatible qu’avec les écrans OLED, pratiquement pour la même raison que les lecteurs optiques d’empreinte digitale placés sous l’écran ne fonctionnent aussi qu’avec cette technologie d’écran. Elle assure en effet un haut niveau de transparence qui permet de faire passer une image au travers. Visionox explique que la transparence de l’écran n’est pas absolue et qu’elle affecte le fonctionnement du capteur selfie. Comprenez que la qualité de la photo, à l’état brut, n’est pas similaire à une solution avec une découpe dans la dalle OLED. Il faudra donc que le téléphone soit équipé d’une solution logicielle pour contrebalancer ce défaut.

Source : IT Home