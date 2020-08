Surface Duo : Microsoft garantit 3 ans de mises à jour Android comme Google et Samsung

Microsoft s’engage à prendre en charge les Surface Duo avec trois ans de mises à jour Android. De quoi se mettre au niveau de ce que pratique Google et Samsung. Et qui fera sans doute un peu oublier son prix, l’absence de capteur photo externe et sa fiche technique un peu en retrait de la concurrence.

Android Authority affirme que Microsoft « prendra en charge » le Surface Duo « avec des mises à jour système et de sécurité pour trois ans ». C’est en tout cas ce qu’un représentant du constructeur leur a confirmé. En garantissant trois ans de mises à jour, Microsoft se met au niveau de ce que font des constructeurs comme Samsung et Google. Et se place plutôt dans le haut du panier des constructeurs Android.

3 ans de mises à jour pour le Surface Duo : un minimum ?

Pour autant, il était difficile d’en attendre autrement d’un produit vendu près de 1400 dollars, avec – en tout cas sur le papier – une proposition à la fois différente mais souvent un peu en retrait de la concurrence. Son principal atout est sans conteste son double écran AMOLED, et l’interface développée par Microsoft pour en tirer avantage.

Il n’en reste pas moins que cet appareil au positionnement très premium sera proposé avec un Snapdragon 855, le SoC des smartphones sortis dans la première moitié de 2019 – et sans capteur photo externe comme c’est la norme sur quasiment tous les smartphones et tablettes du marché. On peut penser que le choix d’un SoC un peu dépassé sur un smartphone aussi cher est lié à l’entrée de Microsoft sur un marché dans lequel il était absent.

Les constructeurs concurrents n’ont en effet pas attendu Microsoft pour sécuriser leur approvisionnement des dernières puces Qualcomm, qui ne peut sans doute pas faire de la place à la firme de Redmont. On espère donc que ces désagréments seront compensés par une interface bien pensée et soignée, en attendant peut être la sortie ultérieure d’un Surface Duo 2 avec une fiche technique plus musclée.

Que pensez-vous de cette prise en charge de trois ans ? Partagez votre avis dans les commentaires !