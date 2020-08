Surface Duo : Microsoft annonce son arrivée en septembre, à partir de 1400 dollars

Microsoft annonce officiellement la date de lancement du Surface Duo. Le smartphone double écran sous Android arrivera le 10 septembre. Le prix de la version initiale est fixé à 1399 dollars, mais au moins une autre version plus onéreuse devrait être proposée. Reste à savoir quand il arrivera en France.

En octobre dernier, Microsoft a réussi un coup de maître en dévoilant deux produits avec double écran pour sa gamme Surface : le Surface Neo et le Surface Duo. Le premier, qui ne sortira finalement pas en 2020, fonctionne avec Windows 10X, une nouvelle version de l’OS de la firme. Le second est un appareil hybride, mi-smartphone mi-tablette sous Android. Et celui-ci sortira bien cette année.

Attendu au mois d’octobre, comme tous les autres modèles de la gamme Surface, le smartphone double écran arrivera même un peu plus tôt qu’attendu. Dans un message publié sur son site communautaire, le directeur marketing de Surface a dévoilé quelques informations commerciales sur le produit. D’abord, la date officielle est le 10 septembre. Soit dans un peu moins d’un mois. Cette date ne concerne, pour l’instant que les États-Unis. Pas d’informations quant à une éventuelle disponibilité de notre côté de l’Atlantique.

A partir de 1399 dollars

Ensuite, le prix du Surface Duo démarre à 1399 dollars. Cela veut dire que certaines configurations seront vendues plus cher. Le cadre dirigeant de Microsoft ne précise pas quelle sera la configuration de cette version vendue à 1400 dollars. Les rumeurs parlent de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage. Un autre palier avec 256 Go serait également prévu. Reste à savoir quel montant Microsoft demandera pour ces 128 Go supplémentaires.

Les détails techniques n’ont pas encore tous été dévoilés. Le dirigeant reconfirme que le Surface Duo est équipé de deux écrans AMOLED « PixelSense Fusion » de 5,6 pouces qui peuvent être utilisés indépendamment ou ensemble. En mode tablette, la surface d’affichage est de 8,1 pouces. Le reste de la fiche technique annoncée en mai comprend un Snapdragon 855 (non, ce n’est pas une faute de frappe) et un simple capteur photo de 11 mégapixels. La batterie offre une capacité de 3450 mAh. Enfin, une version customisée par Microsoft (mais moins que celle du Nokia X) sera présente avec tous les logiciels de la firme préinstallés.

Idéal que pour le travail ?

Notez que cinq jours après l’arrivée du Surface Duo dans les boutiques américaines, Microsoft lancera la commercialisation du xCloud, son service de jeu en streaming. Un service qui sera intégré au Xbox Game Pass Ultimate (proposé en France à 13 euros par mois) et qui sera exclusivement accessible sur Android. Et justement, le Surface Duo fonctionne sur Android. Nous sommes curieux de savoir si le smartphone double écran, un produit fondamentalement tourné vers la productivité, est compatible avec xCloud et, dans l’affirmative, comment l’application s’affiche sur ces deux écrans.