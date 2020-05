Xiaomi : découvrez le design de son smartphone avec capteur selfie sous l’écran

Xiaomi continue de travailler sur son premier smartphone avec un capteur photo pour les selfies sous l’écran. Le constructeur chinois vient d’ailleurs de déposer un nouveau brevet montrant le design du téléphone. Sans surprise, il est recouvert d’un écran borderless dénué de poinçon et d’encoche.

Ce n’est pas un secret : Xiaomi prépare un smartphone avec caméra frontale sous l’écran. En juin dernier, la marque a d’ailleurs dévoilé un premier aperçu de sa technologie de caméra sous écran en vidéo. Dans la foulée, Xiaomi révélait le fonctionnement complet de son dispositif. Pour fonctionner, le capteur selfie doit être caché sous une dalle AMOLED légèrement transparente afin de laisser la lumière pénétrer et atteindre le module.

Xiaomi dépose un nouveau brevet montrant son smartphone avec capteur selfie sous l’écran

Quelques mois plus tard, Xiaomi a déposé un nouveau brevet décrivant un smartphone équipé de cette technologie auprès de l’administration nationale de la propriété intellectuelle chinoise. Sur base des schémas inclus dans le brevet, nos confrères de LetsGoDigital ont mis au point plusieurs rendus 3D montrant le design du smartphone.

Comme prévu, le smartphone est recouvert d’un écran sur toute sa face avant. La technologie de capteur sous l’écran permet de se débarrasser de l’encoche, du poinçon et d’un tiroir escamotable. D’après les notes accompagnant le brevet, le module est placé est placé au milieu ou à gauche de l’écran. Du reste, l’appareil est d’une facture classique. On notera la présence d’une bordure inférieure et supérieure assez épaisse et d’un triple capteur vertical au dos.

Aux dernières nouvelles, les premiers smartphones dotés d’un capteur photo frontal camouflé sous l’écran ne devraient pas débarquer avant 2021. Xiaomi doit encore améliorer sa technologie avant de lancer la production à grande échelle. Pour l’heure, les photos prises avec une caméra selfie logée sous la dalle sont encore trop sombres. La situation est la même chez Oppo, qui a déjà conçu un prototype de smartphone avec caméra sous la dalle.

