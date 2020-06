Huawei prépare un smartphone avec capteur selfie sous l’écran

Huawei continue de travailler sur un smartphone équipé d’un capteur photo pour les selfies sous l’écran tactile. Le constructeur chinois a en effet déposé plusieurs brevets montrant des téléphones recouvert d’un écran 100% borderless il y a quelques mois. Cette technologie va-t-elle être intégrée au Mate 40 et Mate 40 Pro, les prochains hauts de gamme de la marque ?

Le 28 octobre 2019, Huawei a déposé deux brevets auprès de l’Office National de la Propriété Intellectuelle de Chine, rapportent nos confrères de LetsGoDigital. Les schémas inclus dans les brevets montrent 2 smartphones sublimés d’un écran tactile borderless, sans le moindre poinçon ou encoche. Aucun mécanisme escamotable n’est visible.

Un Huawei Mate 40 avec caméra selfie sous l’écran ?

La caméra est visiblement placée sous la dalle AMOLED. Comme Samsung, Oppo ou Xiaomi, Huawei travaille de puis quelques années sur une caméra selfie cachée sous l’écran. La technologie développée par la marque chinoise est déjà apparue dans un brevet déposé auprès de l’Office allemand des brevets et des marques en 2019. Comme ses rivaux, Huawei utiliserait une dalle tactile transparente capable de laisser filtrer la lumière.

Les deux nouveaux schémas repérés par LetsGoDigital montrent 2 smartphones au design légèrement différent. Le premier terminal est équipé d’un triple capteur photo vertical au dos, similaire à celui qu’on trouve sur les modèles de la série P (P20, P30, P40). Le second est doté d’un appareil photo circulaire ressemblant à celui des Huawei Mate 30.

Tout porte à croire que Huawei prépare l’arrivée de cette technologie sur les prochains smartphones de la gamme P et Mate. Les Huawei Mate 40, les prochains flaghips du constructeur, profiteront-ils d’un capteur selfie sous l’écran ? Il est évidemment encore trop tôt pour le dire. Les Mate 40 sont en effet attendus dans le courant de l’automne 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital