Vivo présente l’Apex 2020 : capteur photo sous l’écran et recharge sans fil 60W, bienvenue dans le futur !

Vivo vient de lever le voile sur l’Apex 2020, un étonnant concept phone destiné à mettre en avant les innovations de la marque. Résolument futuriste, il se distingue par son écran borderless ultra incurvé, sa technologie de caméra sous la dalle et une recharge sans fil de 60 watts. Avec l’Apex 2020, Vivo offre un premier aperçu des smartphones du futur.

Initialement attendu lors du MWC 2020, l’Apex 2020 a finalement été dévoilé dans une vidéo publiée sur YouTube ce vendredi 27 février. Sans surprise, l’Apex 2020 est un concept phone. Il n’est donc pas destiné à débarquer sur le marché. Avec cette troisième génération d’Apex, Vivo tease surtout les innovations qui débarqueront sur ses futurs smartphones, dont probablement le prochain Vivo Nex. « Vivo a franchi une nouvelle étape dans la rupture des frontières entre science et technologie. Une vision au-delà de l’inattendu » assure Vivo dans la description de la vidéo de présentation.

L’Apex 2020 se distingue d’abord grâce à son écran Full HD+ (2330 x 1080 pixels) de 6,45 pouces avec des bords incurvés à 120 degrés (120° FullView Edgeless). De ce côté là, Vivo va encore plus loin qu’avec le Vivo Nex 3 lancé en septembre dernier. Sans surprise, il s’agit d’un écran 100% borderless sans encoche et sans le moindre poinçon. La firme a en effet caché la caméra frontale de 16 mégapixels sous la dalle. Pour rappel, Oppo et Xiaomi ont déjà mis au point des technologies similaires.

Aucun port physique et un double capteur photo révolutionnaire

Comme son prédécesseur, le Vivo Apex 2019, il se démarque aussi par l’absence de boutons physiques, de ports USB et de prise jack. A la place, Vivo mise sur des capteurs haptiques et des boutons virtuels placés sur les bords de l’écran incurvé pour allumer, éteindre le smartphone et pour contrôler le volume. La firme a utilisé des algorithmes afin d’améliorer la qualité de l’image et la luminosité maximale.

Vivo a aussi le paquet dans le domaine de la photographie. Au dos de l’Apex 2020, on trouve un double capteur photo composé d’un module principal de 48 mégapixels de type gimbal capable de pivoter et de zoomer mécaniquement. Ce capteur permet surtout à Vivo d’intégrer un système de stabilisation encore jamais vu, idéal pour filmer des vidéos. Le second capteur, un téléfoto 16 mégapixels, est quant à lui doté d’un « zoom optique continu » réalisé par un mécanisme de lentilles mobiles. « L’APEX 2020 est équipé d’une combinaison de quatre groupes de lentilles, deux fixes et deux mobiles, permettant d’obtenir un zoom continu à fort grossissement et une mise au point en temps réel » précise Vivo.

Le smartphone est alimenté par une batterie compatible avec la recharge sans fil de 60W. Privé de la moindre connectique, le concept phone mise en effet tout sur la recharge par induction. Selon Vivo, cette technologie permet de recharger une batterie de 2000 mAh en l’espace de 20 minutes. Enfin, le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm épaulé par 12 Go de RAM et doté de 256 Go de stockage interne. Que pensez-vous de cet étonnant concept phone ? Auriez-vous voulu l’acheter ? On attend votre avis dans les commentaires.