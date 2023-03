Zelda Tears of the Kingdom : Amazon annule des précommandes sans prévenir

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, le nouvel opus de la saga culte de Nintendo, doit débarquer dès ce 12 mai 2023 sur Switch. Naturellement, les joueurs se sont rués sur les précommandes de son édition Collector après sa présentation. Mais visiblement, réussir à passer commande ne garantit pas de recevoir le précieux sésame.

En 2023, nous aurons le droit à une belle année vidéoludique, avec l'arrivée de titres très attendus comme Star Wars : Jedi Survivor, Diablo IV, Final Fantasy XVI ou encore Assassin's Creed : Mirage et Starfield pour ne citer qu'eux.

Mais pour de nombreux joueurs, 2023 sera surtout marqué par la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, le prochain opus de la saga culte de Nintendo. Et oui, le titre est attendu sur Nintendo Switch dès ce 12 mai 2023.

Début février, l'éditeur nippon a tenu une nouvelle conférence Nintendo Direct. L'occasion pour BigN de dévoiler quelques détails importants sur les futures aventures de Link. Tout d'abord, le constructeur a confirmé l'augmentation de prix annoncée par plusieurs rumeurs. Ainsi, le titre sera proposé à 69,99 € au lieu des 59,99 € habituellement demandés pour les exclusivités Nintendo.

Et bien entendu, les joueurs peuvent également se jeter sur une édition Collector, affichée à un tarif plutôt salé de 129,99 € (contre 99,99 € pour la majorité des collectors des jeux Nintendo). Si cette inflation a été pointée du doigt par certains joueurs mécontents, de nombreux utilisateurs se sont rués sur Amazon, Cdiscount, Boulanger et consorts pour acheter le précieux sésame.

Amazon annule subitement des précommandes de l'édition collector

Seulement et comme le révèlent nos confrères de JV.com, réussir à passer commande ne garantit pas d'obtenir cette édition spéciale… Sur Amazon France, du moins. En effet, le site spécialisé a constaté avec effarement la suppression pure et simple de sa précommande dans sa liste des commandes en attente de livraison.

Une disparition inquiétante, d'autant qu'Amazon ne s'est fendue d'aucune explication. Il fallu attendre finalement le lendemain pour obtenir des précisions de la part du géant du e-commerce : “Nous sommes au regret de vous informer que nous avons été contraints d'annuler cet article de votre commande, le fabricant nous ayant informé être dans l'incapacité de fournir à Amazon les quantités prévues. Cet article étant en rupture sans engagement de réapprovisionnement chez le fabricant, nous ne serons pas en mesure de vous le livrer”, écrit Amazon.

D'après JV.com, ces annulations concernent uniquement les utilisateurs français. En effet, aucun problème à signaler chez les branches allemandes, britanniques ou italiennes d'Amazon. Que se passe-t-il chez Nintendo France ? La question reste entière. Et vous, êtes-vous concernés par ces soucis avec les précommandes de Zelda : Tears of The Kingdom ? Dites-le-nous dans les commentaires.