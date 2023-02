Zelda Tears of the Kingdom : une bande-annonce dévoilée, mais gare à l’augmentation de prix

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom s’est dévoilé dans une toute nouvelle bande-annonce. Celle-ci nous détaille un peu plus l’histoire ainsi que les nouveaux environnements. Nintendo a également confirmé le prix de son jeu : il sera vendu 70 euros, soit plus que les jeux Switch classiques.

Hier soir le 8 février, Nintendo a tenu une conférence en ligne dans laquelle il a présenté ses jeux à venir. Parmi eux, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Titre ô combien attendu, la suite de Breath of the Wild (2017) s’est montrée dans une bande-annonce épique !

Dans ce trailer, on peut voir Hyrule sous le joug d’une nouvelle menace. Le royaume est encore une fois au bord de la destruction et c’est à Link de le sauver. On remarque que si cette suite reprend la carte du premier volet, cette dernière se montre profondément modifiée par les événements, avec notamment l’apparition d’îles volantes. Link pourra s’y rendre à l’aide de nouveaux véhicules. On a hâte !

Nintendo augmente le prix de ses jeux et commence avec Tears of the Kingdom

Nintendo a confirmé la date de sortie du jeu, il est toujours prévu pour le 12 mai prochain. Les précommandes sont également ouvertes, mais une mauvaise surprise attend les joueurs : le soft est vendu à 70 euros ou 65 euros chez les revendeurs français. Soit plus que les jeux Switch classiques.

Une augmentation qui était au centre des rumeurs ces derniers jours et qui est maintenant confirmée. Elle est justifiée par des coûts de développement toujours plus élevés qui poussent le constructeur à revoir ses tarifs, même sans changer de génération. Mouais.

Une édition collector a été présentée, évidemment. Le prix n’a pas été annoncé mais le célèbre journaliste Geoff Keighley affirme qu’elle sera affichée à 129 dollars. Si le tarif est cohérent pour une telle édition, son contenu laisse les fans dubitatifs : une série de pin’s, un steelbook, un poster et un artbook. Bref, pas de quoi mériter un investissement si élevé alors que les autres éditions collector du marché offrent bien plus.

Dans tous les cas, les fans seront au rendez-vous le jour J et Nintendo le sait. La communication autour du jeu est tout doucement en train de se mettre en marche pour faire de Tears of the Kingdom le nouveau porte-étendard de la Switch.