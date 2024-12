YouTube va enfin proposer un mode paysage digne de ce nom sur Android, découvrez-le en images

YouTube s'apprête enfin à proposer un mode Paysage digne de ce nom sur son application Android. La nouvelle interface, repérée dans la dernière version bêta, se veut plus ergonomique et bien plus adaptée aux tablettes ou aux smartphones pliables.

Pour rester au sommet des applications les plus utilisées au monde, YouTube essaie d'améliorer constamment l'expérience utilisateur avec des nouveautés plus ou moins bien senties. En octobre dernier par exemple, la durée des Shorts a été étendue pour atteindre jusqu'à 3 minutes, au lieu de 60 secondes. Un onglet Tendances a également fait son apparition sur mobile. YouTube a également proposé une refonte complète de son miniplayer. Désormais, le cadre peut être déplacé et agrandi/réduit à l'envie pour plus de praticité.

Mais attention, la plateforme vidéo a encore des efforts à fournir sur certains aspects. On pense notamment à l'affichage en mode Paysage sur la version Android de l'appli. Pour cause, si YouTube offre une expérience optimale en orientation Portrait sur smartphone, les choses sont plus compliquées en mode Paysage sur les grands écrans d'une tablette ou d'un smartphone pliable comme le Galaxy Z Fold 6.

La faute à une certaine paresse de YouTube, qui se contente de faire simplement pivoter la mise en page Portrait. On sent que l'interface n'a pas été pensée pour les grandes dalles. Les éléments comme votre flux d'abonnement ou les nouveautés des chaînes suivies s'amassent sur l'axe vertical. Résultat, on a de gros espaces totalement vides sur l'axe horizontal.

Enfin un vrai mode Paysage en préparation sur l'appli YouTube

Or et si l'on en croit nos confrères du site AndroidAuthority, Google s'apprête enfin à offrir à YouTube un mode Paysage digne de ce nom sur Android. Avec la dernière version bêta de l'appli v19.50.36, la firme de Mountain View teste certaines modifications de l'interface utilisateur pour optimiser l'expérience en mode Paysage.

Le média américain a pu expérimenter ces changements sur un smartphone pliable, et voici à quoi ressemblera l'interface (visuel ci-dessous).

Concrètement, le flux d'abonnements est mieux espacé dans la nouvelle mise en page. Les nouveaux contenus des chaînes suivies s'affichent désormais dans un rail sur le côté gauche, tandis que les vidéos se trouvent sur la seconde colonne. La taille des vignettes a également été remaniée, ce qui réduit considérablement les espaces vides. Par conséquent, la navigation paraît plus fluide et plus ergonomique sur un grand écran.

Mine de rien, même pour les propriétaire d'un smartphone classique, ce “vrai” mode Paysage devrait leur éviter de jongler entre le mode Portrait pour consulter l'onglet Abonnement et le mode Paysage pour lire la vidéo en plein écran. Pour l'instant en phase de test, on espère que cette fonctionnalité sera déployée dans peu de temps auprès de tous les utilisateurs.