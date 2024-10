Voici le nouveau miniplayer de YouTube, modulable et plus pratique que jamais

YouTube propose une refonte de son miniplayer qui permet de regarder ses vidéos tout en continuant à naviguer sur son téléphone. Cette nouvelle version, plus flexible et intuitive, est désormais accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs. De quoi changer la manière de consommer vos vidéos au quotidien.

Le mode Picture-in-Picture (PiP) de YouTube permet depuis fin 2023 à tous les utilisateurs de continuer à regarder des vidéos dans une fenêtre flottante tout en utilisant d’autres applications. Ce mode était initialement réservé aux abonnés YouTube Premium, mais il s'est peu à peu étendu à tous. Cet été, une nouvelle version de ce dernier a été repérée en test qui offrait une fenêtre vidéo plus modulable sur Android.

Aujourd’hui, YouTube a commencé à déployer cette version améliorée du “miniplayer” sur Android et iOS. Disponible avec la version 19.41.39 de l’application, ce nouveau design rappelle le mode PiP classique, mais avec une interface plus flexible. Il est possible de déplacer cette mini fenêtre dans les quatre coins de l’écran et de l’agrandir en effectuant un double tap ou un geste de pincement vers l’extérieur. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de continuer à profiter de leurs vidéos tout en effectuant d’autres tâches sur leur téléphone.

YouTube propose un miniplayer plus modulable et personnalisable

Ce nouveau miniplayer se présente sous la forme d’une fenêtre rectangulaire aux coins arrondis. Les commandes de lecture sont intégrées de manière intuitive, avec des options pour mettre en pause, avancer ou reculer de 10 secondes, ainsi qu’un bouton de fermeture. Bien que la petite taille cette fenêtre puisse rendre les boutons parfois difficiles à manipuler, la possibilité de redimensionner et de la déplacer rend son utilisation beaucoup plus pratique. Ce design permet de gérer plus facilement la lecture des vidéos tout en naviguant sur d’autres sections de l’application ou sur d’autres applications.

En parallèle de cette mise à jour, Youtube a introduit une barre d'état transparente sur Android, remplaçant la barre noire habituelle. Désormais, les vignettes et notifications apparaissent de manière plus fluide, créant une interface plus moderne. Cette modification, déployée progressivement sur la version 19.37.25, s’intègre parfaitement au mode “Ambiant” du lecteur vidéo, offrant un affichage plus immersif pour les utilisateurs.