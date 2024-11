YouTube veut changer vos habitudes sur Android, attendez-vous à une navigation moins intuitive

Les mises à jour de YouTube apportent souvent de nouvelles fonctions bien pratiques, mais certaines viennent aussi casser des éléments qui fonctionnaient bien et ne nécessitaient aucun changement. L’application vient justement de prendre une décision qui risque de dérouter les utilisateurs.

YouTube, avec son interface intuitive et ses améliorations régulières, est devenu un incontournable pour des millions d’utilisateurs. Récemment, l’application Android a reçu des modifications qui rendent le visionnage encore plus agréable. Par exemple, une nouvelle barre d’état transparente offre une navigation plus fluide, en laissant les vignettes vidéo et les notifications visibles en permanence. De plus, une option permet maintenant de réduire une vidéo en cours de lecture en mode picture-in-picture pour continuer à naviguer ou trouver d’autres contenus, une fonctionnalité utile pour le multitâche. Cependant, toutes les nouveautés ne sont pas accueillies avec le même enthousiasme.

La dernière modification en cours de test sur YouTube pour Android concerne les gestes de navigation en mode plein écran. Jusqu’à présent, un balayage vers le bas permettait de minimiser la vidéo, une fonction intuitive pour revenir rapidement au fil principal. Désormais, avec cette mise à jour, balayer vers le bas sur une vidéo en plein écran lancera automatiquement la vidéo suivante, comme dans le mode dédié aux Shorts.

YouTube sur Android introduit le défilement vertical pour les vidéos longues

Cette modification s’aligne sur le système de défilement vertical utilisé pour les Shorts, mais perturbe le visionnage habituelle des vidéos longues. Jusqu’à présent, balayer vers le bas minimisait la vidéo en cours, un geste simple et intuitif pour sortir du mode plein écran. Avec cette mise à jour, les utilisateurs devront utiliser le bouton de sortie plein écran pour revenir à la page précédente. Cette démarche demande plus de manipulation, surtout sur les écrans des smartphones de grande taille. Ce changement, bien qu’il vise à uniformiser la navigation entre les vidéos courtes et longues, ne prend pas en compte la différence d’intention entre ces deux types de contenu.

YouTube semble tester cette fonctionnalité auprès de quelques utilisateurs avant un éventuel déploiement plus large. Pour les vidéos courtes, ce geste de défilement est bien adapté, car il répond à une visualisation rapide et sans engagement. En revanche, pour les vidéos longues, où l’utilisateur est généralement plus sélectif, cette fonction pourrait provoquer des interruptions accidentelles et gâcher l’immersion. Pour l’instant, il n’existe pas de documentation officielle ou de notes de version détaillant ce changement. La société pourrait toutefois ajuster cette fonctionnalité en fonction des retours, ou éventuellement la garder en option de test.

Source : Android Authority