Surprise ! YouTube Premium est gratuit pendant 2 mois, voici comment en profiter

Voici un cadeau de Noël qui risque de faire plaisir aux utilisateurs Android de l'application YouTube ! Actuellement, il est possible de bénéficier de 2 mois d'abonnement gratuit à la formule Premium de la plateforme de streaming. Dans cet article, on vous explique la marche à suivre pour en profiter.

Les fêtes de fin d'année 2024 approchent à grands pas et YouTube a décidé d'offrir un cadeau de Noël avant l'heure à ses utilisateurs Android. Grâce aux Google Play Points, un abonnement gratuit de 2 mois à YouTube Premium peut être débloqué si vous n'avez jamais été client YouTube.

Pour rappel ou à titre d'information, le service Play Points de Google est un programme de fidélité qui vous permet de gagner des points en effectuant des achats sur Google Play, y compris pour des éléments intégrés, des films et des livres, ou en téléchargeant une sélection d'applications et de jeux gratuits. En passant au niveau supérieur (les niveaux vont de Bronze à Platine), vous pouvez ainsi cumuler des points plus rapidement et accéder à des récompenses hebdomadaires.

Lire aussi – Disney+ devient gratuit pour certains utilisateurs de Google Play, voici comment vérifier si vous êtes éligibles

YouTube Premium devient gratuit durant 2 mois grâce à cette astuce

Depuis ces derniers jours, en tant qu'utilisateur Android, vous avez la possibilité d'avoir YouTube Premium gratuitement pendant une période de 2 mois. Pour bénéficier de l'offre temporaire, il suffit de :

Ouvrir l'application Play Store Appuyer sur l'icône de votre profil Choisir Play Points Rejoindre le programme Google Play Points (si vous n'êtes pas inscrits) Aller dans l'encart Avantages Sélectionner “Voir les détails” de l'offre YouTube Premium



Appuyer sur le bouton “En profiter” Sélectionner enfin “Utiliser” ou “Utiliser plus tard” si vous voulez profiter de YouTube Premium immédiatement ou ultérieurement



Au niveau des conditions d'utilisation, il faut savoir que l'offre uniquement disponible pour les nouveaux abonnés YouTube Premium en France (pas d'essai antérieur de YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Musique) doit être activée avant le 31 mars 2025. Un mode de paiement valide ainsi qu'un compte Google sont requis. Et au terme de la période de gratuité, un prélèvement mensuel de 12,99 euros sera effectué, sauf si l'utilisateur est amené à résilier.