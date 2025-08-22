Si vous écoutez de la musique sur YouTube, toutes ces nouveautés devraient vous plaire

YouTube Music fait le plein de nouveautés, avec notamment des fonctions visant à booster l'engagement de ses utilisateurs.

YouTube Music fête déjà ses 10 ans, et pour l'occasion, Google annonce une mise à jour majeure de l'application, qui intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités. La première d'entre elles est l'ouverture d'un espace dédié aux commentaires pour les albums et les playlists. Les mélomanes pourront ainsi partager leur avis sur un ensemble de morceaux plutôt que sur une chanson seule. Notez que les commentaires ne sont disponibles que via l'app mobile, et pas sur la version web.

Des playlists qui correspondent à vos goûts seront générées automatiquement et mises à jour quotidiennement pour tenter de vous faire découvrir des titres que vous pourriez aimer. Rien de nouveau sous le soleil, YouTube Music ne fait que rattraper ses concurrents comme Spotify.

YouTube Music veut améliorer l'engagement

La plateforme va aussi mieux gérer la distinction et le tri entre les enregistrements studio officiels, les remix, les performances live et les reprises. “Nous facilitons également l'accès à davantage de concerts emblématiques en direct en diffusant les concerts à proximité et à venir de vos artistes préférés sur davantage d'espaces sur YouTube et YouTube Music”, précise Google.

La firme annonce un partenariat avec Bandsintown pour afficher les concerts à venir quand l'utilisateur regarde des vidéos et des Shorts d'artistes, ou en explorant leur chaîne officielle. Des notifications nous informeront aussi des prochaines sorties de nos artistes préférés, des nouveaux produits dérivés disponibles ou des nouvelles dates d'événements.

Pour booster toujours plus l'engagement de ses utilisateurs, YouTube Music ajoute des badges à collectionner pour ornementer son profil. On aura par exemple un badge « Premier à regarder », ou« Meilleur auditeur ». Une façon de récompenser les fans fidèles et d'afficher son soutien à des artistes, explique la plateforme, qui va au passage en profiter pour gonfler ses chiffres de fréquentation. D'autres badges arriveront à l'avenir.

Toujours pour inciter les utilisateurs à lancer des morceaux, les clips officiels approchant des seuils de visionnage importants (100 000, 1 million, 1 milliard) seront mis en avant, exhortant les fans à contribuer à franchir ces seuils symboliques.