YouTube fait un cadeau surprise aux utilisateurs gratuits

Jusqu’ici, seuls les abonnés Premium pouvaient télécharger des vidéos pour les regarder hors connexion. La plateforme ouvre enfin cette fonction aux utilisateurs gratuits. Mais les conditions associées risquent d’en décevoir plus d’un.

YouTube cherche depuis plusieurs années à pousser ses utilisateurs vers son offre Premium. Elle propose des vidéos sans publicité, le téléchargement hors ligne ou encore la lecture en arrière-plan. Mais pour les centaines de millions de personnes qui se contentent de la version gratuite, les nouveautés sont rares. C’est pourquoi un changement récent attire particulièrement l’attention. YouTube Premium, lancé en 2018, compte aujourd’hui plus de 100 millions d’abonnés payants dans le monde, mais la majorité des utilisateurs continue d’utiliser la plateforme gratuitement.

Des utilisateurs sur Reddit ont découvert qu’il est désormais possible de télécharger des vidéos même sans abonnement payant. C’est une première, car cette option était jusqu’ici réservée aux abonnés Premium. Elle permet de stocker une vidéo pour la regarder hors connexion, pratique lors d’un trajet ou en zone sans réseau. Mais YouTube n’offre pas toutes les possibilités à ses utilisateurs gratuits. Le déploiement de cette nouveauté semble progressif et pourrait ne pas être disponible immédiatement pour tous les comptes. Certains internautes affirment y avoir accès uniquement sur mobile, d’autres uniquement via l’application.

Les vidéos gratuites sur Youtube ne se téléchargent qu’en basse qualité et en quantité limitée

La principale contrainte concerne la qualité d’image. Les utilisateurs non abonnés ne peuvent télécharger qu’en 360p ou 144p, des résolutions très faibles par rapport aux 720p et 1080p accessibles aux abonnés Premium. Autre restriction, le nombre de téléchargements serait plafonné, même si la limite exacte n’a pas encore été précisée. Cette approche vise à rappeler que les avantages complets restent réservés aux offres payantes. Cette limitation rappelle la stratégie de YouTube : offrir un aperçu des avantages Premium sans aller jusqu’à rendre le service gratuit vraiment complet.

D’autres exclusions viennent s’ajouter, notamment l’impossibilité de télécharger des clips musicaux. Pour accéder à ce contenu, il faut toujours souscrire un abonnement Premium. Cette évolution reste malgré tout une avancée pour les utilisateurs gratuits, car elle leur donne un premier aperçu de fonctions jusque-là réservées aux abonnés. Reste à voir si YouTube décidera d’assouplir ces conditions dans les prochains mois ou si elles serviront uniquement à inciter davantage de personnes à passer à l’offre payante.