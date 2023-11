Voici les images de la Xiaomi SU7, la berline électrique avec 800 km d’autonomie

Grâce à plusieurs documentations publiées par un ministère chinois, nous avons enfin les premières images officielles ainsi que certaines caractéristiques techniques sur la future voiture électrique de Xiaomi. Première surprise, le constructeur chinois compte décliner sa berline en trois versions : la SU7, SU7 Pro et SU7 Max.

C'est en septembre 2021 que Xiaomi a dévoilé ses ambitions de se lancer sur le marché des voitures électriques. Depuis cette date, nous avons eu très peu d'informations sur le modèle développé par le constructeur. Quelques déclarations de la firme distillées ici et là nous ont permis d'avoir des détails sur le projet. Tout d'abord, il a été confirmé qu'il s'agira d'une berline électrique, avec une sortie prévue pour 2024.

Par ailleurs, son prix serait fixé sous les 40 000 € si l'on en croit le PDG de Xiaomi Lei Jun. Ensuite et pour se démarquer de la concurrence, Xiaomi aurait fait le pari de l'autonomie avec un véhicule capable d'atteindre les 1 000 km en une seule charge. En début janvier 2023, nous avons pu avoir un premier aperçu du modèle watté de Xiaomi, via une version de pré-série camouflée. L'occasion pour les médias et les internautes de découvrir les lignes du véhicule.

Voici enfin les premières images de la SU7, la berline électrique de Xiaomi

Or, en ce mercredi 15 novembre 2023, nous avons enfin le droit aux premières images officielles de la berline électrique du géant chinois. En effet, le ministère de l'Industrie et des technologies de l'information chinois vient de publier les premières photos officielles du produit, dans le cadre de son approbation préliminaire.

Baptisée SU7, la berline électrique se déclinera en trois versions distinctes : la SU7, la SU7 Pro et la SU7 Max. Comme on peut le constater sur ces photos, Xiaomi a opté pour un design assez agressif, avec un style fastback et des lignes fuyantes et racées rappelant notamment la dernière Alpine A110 ou encore la Tesla Model S, sa principale concurrente. D'ailleurs et à l'image de la dernière Model 3 présentée en 2023, le logo Xiaomi trône en pleines lettres sur la face arrière (tandis qu'un pins MI est apposé sur le capot à l'avant).

De dimensions plutôt généreuses (4997 mm x 1963 mm x 1455 mm), la berline fera visiblement la part belle à la personnalisation avec des logos propres à chaque version sur les ailes, un radar LiDAR pour la conduite autonome ou encore plusieurs références de jantes. Un aileron rétractable sera également en option.

La promesse de performances de haut vol

On vient ensuite à la fiche technique de la SU7. Selon les documents partagés par les autorités chinoises, le véhicule proposera un bloc à un ou deux moteurs selon les versions. La SU7 serait donc dotée d'un moteur de 220 kW (soit 299 ch pour une vitesse max de 210 km/h) alimentée par une batterie LFP (Lithium fer phosphate). Sans surprise, la SU7 Pro pousse encore plus loin les performances avec deux moteurs de 220 et et 275 kW (soit 299 et 373 ch), propulsée par une batterie NMC signée CATL. D'après les spécificités techniques, la SU7 Pro devrait atteindre les 265 km/h.

Concernant les SU7 Pro et Max, le pack de batterie utilisée afficherait une capacité de 100 kWh et promettrait une autonomie de 800 km d'après le cycle d'homologation chinois. Soit 720 km si l'on se fie au cycle WLTP européen. D'après Xiaomi, les SU7 débarqueront sur le marché lors du premier trimestre 2024.

Source : X