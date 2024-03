Xiaomi SU7 : le PDG a parcouru 3000 km avec la voiture électrique, voici ce qu’il a appris

À quelques heures de la présentation officielle du Xiaomi SU7, Lei Jun, PDG de Xiaomi, surprend en réalisant un trajet routier de 15 heures entre Pékin et Shanghai au volant de ce tout nouveau modèle. Cette aventure révèle non seulement l'endurance du véhicule mais aussi l'implication personnelle des dirigeants dans sa conception et ses essais.

La Xiaomi SU7, première incursion du géant technologique chinois dans l'univers des véhicules électriques, s'apprête à faire son entrée remarquée sur le marché. Officiellement dévoilée demain en Chine, cette berline haut de gamme pourrait bien bousculer la concurrence avec ses performances, son autonomie et ses technologies embarquées. Avec une ambition clairement affichée de rivaliser avec les leaders actuels, cette supercar électrique est le fruit d'années de recherche et de développement.

Dotée de spécifications techniques qui font pâlir d'envie, la SU7 que l’on a pu voir au MWC 2024 de Barcelone intègre des innovations révolutionnaires. A l'image de ses moteurs HyperEngine qui offrent une puissance inégalée et une batterie de 101 kWh qui assure une autonomie exceptionnelle. C'est sur Weibo, l'équivalent chinois de X, que Lei Jun, PDG de Xiaomi, a partagé son expérience personnelle au volant de ce véhicule. Il a déclaré avoir cumulé plus de 3000 kilomètres de tests routiers, dont un périple de Pékin à Shanghai.

Lei Jun a effectué un périple historique de Pékin à Shanghai à bord de la Xiaomi SU7 avant son lancement

L'expédition de Lei Jun, couvrant 1276 kilomètres de Pékin à Shanghai en 15 heures comprenant 2 recharges, a été une véritable démonstration de la capacité de la SU7 à endurer de longs trajets sans fléchir. Cette performance est d’autant plus impressionnante quand voit que cela nous fait une moyenne de 85 km/h, charges incluses…

Cette expérience personnelle du PDG, effectuée en hiver, a été complétée par des tests plus larges impliquant 576 véhicules prototypes à travers la Chine. Ces essais ont soumis la voiture électrique à une gamme étendue de conditions climatiques et d'altitudes, allant de températures extrêmes de -40°C à 60°C et des hauteurs atteignant 4768 mètres, démontrant son aptitude à s'adapter à divers environnements et paysages routiers.

Les résultats impressionnants de ce test grandeur nature ne font qu'attiser l'impatience autour du lancement officiel de la SU7. Xiaomi promet de dévoiler d'autres facettes de cette supercar électrique, destinée à faire du bruit dans l'industrie. Et pour suivre le lancement en direct demain, vous pouvez y accéder via notre page – Xiaomi SU7 : comment suivre la présentation de la supercar électrique en direct ? –