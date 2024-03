Renault veut devenir le pionnier du recyclage des batteries en Europe

Notre constructeur automobile Français, Renault, serait en pourparlers avancés avec divers partenaires pour initier un programme ambitieux de recyclage des batteries de véhicules électriques. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de réutiliser les ressources stratégiques et de réduire la dépendance envers les fournisseurs non européens, notamment la Chine.

Alors que le monde automobile se tourne de plus en plus vers l'électrique, la question du recyclage des batteries devient cruciale. Inspiré par les récentes avancées, comme le procédé développé par des chercheurs allemands pour recycler les batteries LFP, Renault s'engage dans une démarche similaire pour minimiser l'impact environnemental et la dépendance aux ressources rares.

L'augmentation de la production de batteries pour les véhicules électriques pose des problèmes environnementaux importants, notamment en ce qui concerne l'extraction des matériaux nécessaires. À l'image du projet DiLiRec en Allemagne, qui explore des méthodes innovantes pour le recyclage des batteries LFP, Renault avance dans des discussions avec des partenaires potentiels pour développer un système de recyclage efficace.

Renault pourrait bientôt devenir pionnier dans le recyclage des batteries électriques en Europe

Dans le cadre de sa politique environnementale, Renault explore le recyclage des batteries électriques comme un moyen de promouvoir une économie plus circulaire. Jean-Philippe Bahuaud, à la tête de l'unité environnementale de Renault, ‘The Future Is Neutral‘, souligne que les discussions avec des entreprises spécialisées dans le recyclage sont déjà bien avancées. L'objectif ? Recycler les batteries usagées pour en extraire des métaux précieux tels que le nickel, le cobalt et le lithium, qui représentent jusqu'à 70% du coût d'une batterie.

L'enjeu est de taille, car ces batteries constituent environ 40% du coût total d'un véhicule électrique. En recyclant ces matériaux, Renault pourrait non seulement réduire son impact environnemental mais aussi réaliser d'importantes économieset, on espère, réduire le prix de vente de ses voitures. Le groupe minier Eramet et la société de gestion des déchets Suez envisagent d'ailleurs de construire une usine de recyclage de batteries à Dunkerque pour démarrer les opérations dès l'année prochaine.

Avec l'ambition de marquer son empreinte dans l'économie circulaire, Renault s'est fixé pour objectif d'intégrer 33% de matériaux issus du recyclage dans la fabrication de ses nouveaux véhicules d'ici 2030. Ce projet d'envergure en faveur du développement durable mobilise pas moins de 2 000 emplois. Ceci démontre l'importance accordée par le constructeur à cette initiative tant sur le plan écologique que socio-économique.

Source : Reuters