Offrez-vous le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G à un prix irrésistible pour les soldes

Le modèle 5G du Redmi Note 13 Pro fait l'objet d'une offre canon lors des soldes d'hiver 2025 ! Grâce à une offre de remboursement, vous pouvez vous procurer le smartphone Xiaomi à moins de 215 euros sur le site de Bouygues Telecom.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de la période des soldes d'hiver 2025 pour vous offrir le Redmi Note 13 Pro 5G moins cher sur le site de l'opérateur Bouygues Telecom. Disponible en deux coloris au choix, le smartphone Xiaomi incluant 256 Go d'espace de stockage revient à 213,20 euros si vous choisissez le téléphone seul et que vous remplissez une offre de remboursement valable jusqu'au 2 février (voir conditions).

Dévoilé par la marque chinoise il y a un an, le modèle Pro du Redmi Note 13 possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une définition de 2712 x 1220 pixels. Le smartphone du constructeur asiatique lié à l'offre Bouygues Telecom est doté d'un processeur Snapdragon 7s Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie de 5100 mAh compatible avec la charge turbo 67 W.

Pour l'APN, on peut trouver une caméra principale de 200 MP, une caméra ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et une caméra frontale de 16 MP. Au niveau du système d'exploitation, l'appareil fonctionne avec Android associé à une surcouche MIUI. Quant à la partie connectivité, celle-ci inclut le Wi-Fi 5, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, l'USB Type-C et le GPS.